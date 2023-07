Kysnutá babka

10 kúskov

NA CESTO: 220 g hladkej múky ● 2 PL krupicového cukru ● 1 ČL sušeného droždia ● štipka soli ● 1 vajce ● 80 ml vlažného mlieka ● 40 g masla izbovej teploty ● 1 vajce na potretie

NA MARHUĽOVÚ NÁPLŇ: 300 g čerstvých očistených marhúľ ● 3 PL cukru ● šťava z 1/2 citróna

NA TVAROHOVÚ NÁPLŇ: 200 g tučného hrudkovitého tvarohu ● 2 až 3 PL cukru ● 1 žĺtok ● 1 ČL kukuričného škrobu ● 1 ČL vanilkového extraktu

Múku, cukor, droždie a soľ vsypeme do misy a premiešame. Pridáme vajce, mlieko, maslo a vymiesime hladké pružné cesto. To vložíme do pomúčenej misy a zakryjeme ho utierkou alebo potravinárskou fóliou. Necháme hodinu kysnúť. Umyté a očistené marhule nakrájame na tenšie mesiačiky. Vložíme ich do väčšej panvice, pridáme cukor, citrónovú šťavu a privedieme do varu. Znížime teplotu na polovicu a marhule jemne podusíme, ale tak, aby sa nerozpadávali a tekutina sa odparila. Odstavíme a necháme vychladnúť. Na tvarohovú náplň premiešame všetky suroviny. Vykysnuté cesto prenesieme na pomúčenú pracovnú dosku a jemne rozvaľkáme do tvaru obdĺžnika. Na cesto rozložíme marhuľovú náplň, aby okraje ostali voľné. Následne rovnomerne rozotrieme tvarohovú náplň. Z kratšej pravej strany začneme rolovať smerom do stredu, tam zastavíme a začneme rolovať z ľavej strany tak, aby sa obe rolky stretli uprostred. Okraje roliek prstami spojíme, aby plnka nevytiekla, a zavinieme smerom k stredu oboch roliek. Takto zrolované cesto pretočíme nadol a uložíme ho do formy na chlebík, ktorú sme predtým vystlali papierom na pečenie. Pripravený koláč opäť zakryjeme a necháme kysnúť ďalšiu hodinu. Po vykysnutí potrieme marhuľovú babku rozšľahaným vajíčkom a vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C. Pečieme 40 až 45 minút, aby bol povrch koláča zlatý a špajdľa po vytiahnutí čistá. Koláčik vyberieme z rúry a necháme vychladnúť, potom už len posypeme práškovým cukrom.

Čas prípravy: 35 minút

Čas kysnutia: 60 minút

Čas pečenia: 45 minút

marhuľová kysnutá babka Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Marhuľové rezy

15 kúskov

NA CESTO: 330 g hladkej múky ● 100 g krupicového cukru● 1 ČL prášku do pečiva ● štipka soli ● 70 g mletých lieskových orieškov + 30 g na posypanie ● 115 g masla izbovej teploty ● 2 vajcia ● 4 PL smotany na šľahanie

NA PLNKU: 500 g čerstvých marhúľ ● 100 g sušených mäkkých marhúľ ● 2 PL citrónovej šťavy ● 2 PL krupicového cukru

Do misy vsypeme múku, cukor, prášok do pečiva, soľ, lieskové oriešky a premiešame. Pridáme maslo nakrájané na menšie kúsky a zapracujeme. Vlejeme vajcia, smotanu a spojíme do hladkého cesta. Cesto zabalíme a dáme na pol hodiny do chladničky. Zatiaľ si pripravíme náplň. Marhule očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Vložíme ich do hlbšej panvice, pridáme nasekané sušené marhule, citrónovú šťavu, cukor a privedieme do varu. Znížime teplotu na polovicu a varíme 10 minút, kým nebudú marhule jemne rozvarené a tekutina, ktorú pustili, zredukovaná na polovicu. Teraz marhule rozmixujeme, prípadne ešte osladíme podľa chuti. Odstavíme a necháme vychladnúť.Zoberieme polovicu cesta a roztlačíme ho do formy s rozmermi 24 x 24 cm. Druhú polovicu dáme do mrazničky. Cesto vo forme vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C a pečieme 12 minút. Následne vyberieme a necháme 30 minút vychladnúť. Na vychladnuté cesto rovnomerne rozotrieme marhuľovú náplň. Z mrazničky vyberieme druhú polovicu cesta a nastrúhame ju po celom povrchu. Nakoniec posypeme lieskovými orieškami nasekanými nahrubo a dáme piecť na 20 až 25 minút, aby bol povrch krásne chrumkavý. Koláč vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Potom ho stačí už iba posypať práškovým cukrom a nakrájať.

Čas prípravy: 45 minút

marhuľové rezy Zdroj: LAURA WITTEKOVA

Čas pečenia: 37 minút

Štvorčeky s mandľami

15 kúskov

NA ZÁKLAD: 1 rozvaľkané lístkové cesto ● 7 až 8 čerstvých marhúľ ● 1 bielok na potretie ● 3 až 4 PL trstinového cukru ● mandľové lupienky

NA TVAROHOVÚ NÁPLŇ: 150 g tučného hrudkovitého tvarohu ● 2 až 3 PL práškového cukru ● 2 PL ovsených vločiek ● 1 žĺtok ● 1 ČL vanilkovej pasty ● 1 ČL kukuričného škrobu

NA POTRETIE: 2 PL marhuľového džemu

Na tvarohovú náplň všetky suroviny zmiešame a dáme bokom. Cesto rozprestrieme na pomúčenú dosku a nožíkom alebo radielkom rozkrájame na štvorce. Každý štvorec potrieme bielkom, posypeme trstinovým cukrom a preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Koláčiky nedávame blízko seba, pri pečení trošku narastú. Na každý štvorček dáme lyžicu tvarohovej zmesi, položíme polovicu marhule a dookola obsypeme mandľovými lupienkami. Vložíme do rúry vyhriatej na 200 °C a pečieme 15 až 18 minút, aby povrch získal zlatistú farbu. Koláčiky vyberieme z rúry a ešte teplé marhule potrieme marhuľovým džemom. Budú tak nádherne lesklé.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 18 minút