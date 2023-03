Kokosovo-arašidové tyčinky

16 kúskov

NA CESTO: ● 2 PL mandlí ● 2 PL lieskovcov ● 2 PL orechov kešu ● 2 PL ovsených vločiek● 9 PL kokosového oleja

NA PLNKU: ● 300 g nesoleného arašidového masla ● 70 ml javorového sirupu ● 220 g ovsených vločiek

NA POLEVU: ● 100 g horkej čokolády ● 50 g nesoleného arašidového masla

V mixéri rozmixujeme mandle, lieskovce, kešu a ovsené vločky. Pridáme kokosový olej a rukami vypracujeme mrveničku. Podľa potreby môžeme pridať kokosový olej. Zmes nanesieme na dno formy, ktorú sme vystlali papierom na pečenie. V menšom hrnci ohrejeme javorový sirup spolu s arašidovým maslom a varíme za stáleho miešania, kým zmes nezhustne. Zamiešame ovsené vločky a nanesieme na korpus do formy. Povrch zarovnáme. Na polevu rozpustíme čokoládu nad horúcim vodným kúpeľom a zamiešame arašidové maslo. Nalejeme na arašidovú zmes a dáme na 30 až 40 minút do mrazničky stuhnúť. Potom nakrájame a môžeme podávať. Skladujeme v mrazničke.

Čas prípravy: 30 minút

Čas mrazenia: 40 minút

Kokosovo-arašidové tyčinky Zdroj: Shutterstock

Jahodový koláč

9 kúskov

● 250 g ovsených vločiek ● 120 g mletých mandlí ● 90 g ovsenej múky ● 80 g zrelých banánov ● 80 g javorového sirupu ● 60 g kokosového mlieka ● 2 ČL prášku do pečiva ● 450 g jahôd (môžu byť aj mrazené)

Rúru predhrejeme na 180 °C. Všetky prísady na cesto dáme do misy a vypracujeme cesto. Asi 2/3 cesta natlačíme na dno vymastenej formy(18 x 28 cm). Jahody očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Nasypeme na cesto. Zvyšok cesta nastrúhame a nasypeme na jahody. Pečieme 20 až 25 minút dozlatista. Vyberieme, necháme vychladnúť a až potom nakrájame.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 25 minút

Jahodový Koláč Zdroj: Shutterstock

Banánové sušienky

asi 30 kúskov

● 3 banány ● 300 g mletých mandlí ● 100 g ovsených vločiek ● 50 g medu ● 1 ČL škorice

Rúru predhrejeme na 160 °C. Plech vystelieme papierom na pečenie. Banány roztlačíme vidličkou a zamiešame do nich mleté mandle, ako aj ovsené vločky. Zapracujeme med a škoricu. Zo zmesi formujeme menšie guľky, ktoré poukladáme na plech a jemne sploštíme. Pečieme asi 20 minút, kým nezačnú od okrajov hnednúť. Vyberieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 20 minút

Banánové sušienky Zdroj: Shutterstock

Čokoládová torta

12 kúskov

NA KORPUS: ● 200 g mandlí ● 100 g ovsených vločiek ● 6 datlí (medjool) ● 5 PL kokosového oleja ● 1/4 ČL soli ● 2 PL javorového sirupu

NA KRÉM: ● 400 ml ovseného mlieka ● 170 g kokosového mlieka (len stuhnutú časť na povrchu) ● 150 g horkej čokolády ● 2 PL javorového sirupu ● 2 ČL agar-agaru ● 2 PL kukuričného škrobu

OKREM TOHO: ● ovocie na ozdobu

Tortovú formu s priemerom 25 cm potrieme trochou kokosového oleja. Rúru predhrejeme na 170 °C. Na korpus dáme do mixéra alebo procesora polovicu mandlí, ovsené vločky, datle, soľ, kokosový olej a javorový sirup a zľahka premixujeme. Pridáme zvyšné mandle a zasa chvíľu mixujeme, aby nám v ceste zostali malé kúsky mandlí. Cesto natlačíme do pripravenej formy, pričom vytvoríme aj okraje. Dáme zapiecť na 25 až 30 minút dozlatista. Vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Na plnku dáme všetky prísady do hrnca a dobre premiešame. Necháme zovrieť, stiahneme plameň a varíme 2 až 3 minúty, kým krém nezhustne. Necháme chladnúť približne hodinu a potom nalejeme na korpus. Dáme na noc do chladničky a pred podávaním ozdobíme čerstvým ovocím.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 30 minút

Čas chladenia: 8 hodín

Čokoládová torta Zdroj: Shutterstock

Pečená kaša s čokoládou

4 porcie

● 200 g ovsených vločiek ● 2 ČL prášku do pečiva ● 240 g zrelých banánov ● 280 ml rastlinného mlieka ● 4 PL orechového masla ● 4 PL javorového sirupu ● 4 ČL vanilkovej esencie ● 200 g horkej čokolády

Menšie zapekacie formičky vytrieme obyčajným maslom. Do mixéra pridáme vločky, prášok do pečiva, banány, mlieko, orechové maslo, javorový sirup a vanilkovú esenciu. Rozmixujeme dohladka a vzniknutú zmes nalejeme do pripravených formičiek. Posypeme nasekanou čokoládou, ktorú jemne zatlačíme do kaše. Pečieme 15 až 20 minút pri teplote 180 °C. Vyberieme a necháme krátko vychladnúť. Ihneď podávame.

Čas prípravy: 10 minút

Čas pečenia: 20 minút