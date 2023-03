Schwarzwaldská torta

12 kúskov

NA KORPUS: 6 vajec ● 200 g krupicového cukru ● 200 g hladkej múky ● 50 g škrobovej múčky ● 50 g kakaa ● 2 ČL prášku do pečiva

NA PLNKU: 1 pohár zaváraných čerešní alebo višní ● 2 PL škrobovej múčky ● 1 000 ml smotany na šľahanie ● 5 balíčkov stužovadla ● 1 PL krupicového cukru ● 9 PL višňovice alebo šťavy z čerešní ● 100 g čokoládovej polevy

Do misky dáme vajcia, cukor a 6 lyžíc vody a šľaháme mixérom na najvyššom stupni, kým hmota nezdvojnásobí objem. V druhej mise zmiešame múku, škrobovú múčku, kakaový prášok a prášok do pečiva. Postupne preosejeme do vaječnej zmesi a zľahka zapracujeme. Dno formy (26 cm) vymastíme a zľahka pomúčime. Nalejeme cesto a uhladíme. Pečieme pri teplote 180 °C asi 20 minút. Necháme úplne vychladnúť. Na plnku scedíme čerešne cez sito, šťavu si necháme. Škrob zmiešame s 2 polievkovými lyžicami šťavy. Zvyšnú čerešňovú šťavu prevaríme a vmiešame do nej škrobovú zmes. Za stáleho miešania krátko povaríme, kým jemne nezhustne. Na ozdobu si odložíme zopár čerešní, zvyšok vmiešame do pripravenej zmesi. Necháme vychladnúť. Na krém vyšľaháme smotanu so stužovadlami a s cukrom. Tortový korpus dvakrát prerežeme, aby vznikli tri základy. Prvé dva pokvapkáme čerešňovicou, potrieme krémom, pridáme čerešňovú zmes a prikryjeme ďalšou vrstvou krému. Poukladáme na seba. Prikryjeme zvyšným korpusom a potrieme po celom povrchu zvyškom krému. Dáme do chladničky stuhnúť. Ozdobíme čokoládovou polevou a odloženými čerešňami.

Čas prípravy: 50 minút

Čas pečenia: 20 minút

Čas chladenia: 45 minút

Schwarzwaldská torta Zdroj: Shutterstock

Smotanovo-čokoládové rezy

12 kúskov

NA CESTO: 140 g hladkej múky ● 80 g krupicového cukru ● 60 ml oleja ● 10 g kakaa ● 60 ml mlieka ● 2 vajcia ● 1 balíček prášku do pečiva ● 1 balíček vanilkového cukru

NA KRÉM: 400 ml smotany na šľahanie ● 250 g mascarpone ● 80 g krupicového cukru ● 2 balíčky vanilkového cukru

OKREM TOHO: 150 g čokoládovej polevy

Vajcia vyšľaháme s cukrom dopenista. Pridáme mlieko a olej a prešľaháme. V mise zmiešame múku, kakao, prášok do pečiva a vanilkový cukor. Cesto dáme do formy a pečieme pri teplote 180 °C približne 15 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na krém vymiešame mascarpone s vyšľahanou šľahačkou a cukrom. Natrieme na korpus a dáme do chladničky. Pripravíme polevu. Čokoládu rozpustíme a natrieme na vychladnutý koláč. Dáme aspoň na 4 hodiny do chladničky, až potom nakrájame.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 15 minút

Čas chladenia: 4 hodiny

Smotanovo-čokoládové rezy Zdroj: Shutterstock

Ovocné košíčky

6 kúskov

NA CESTO: 250 g hladkej múky ● 50 g škrobovej múčky ● 50 g práškového cukru ● štipka soli ● 1 vajce ● 175 g studeného masla ● 200 g marcipánu ● 50 ml pomarančovej šťavy

NA PLNKU: 500 g drobného ovocia ● 70 ml jahodového sirupu ● 2 PL citrónovej šťavy ● 4 plátky želatíny ● 25 g cukru

NA ŠĽAHAČKU: 250 ml smotany na šľahanie ● 1 ČL práškového cukru ● 1 balíček stužovadla šľahačky

Všetky suroviny na cesto okrem marcipánu a pomarančovej šťavy dáme do misy a vypracujeme mrveničku. Následne rukami vypracujeme hladké cesto, ktoré zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na 30 minút do chladničky. Potom cesto vyvaľkáme na hrúbku asi 5 mm a vykrojíme kruhy o niečo väčšie, ako sú formičky na tartaletky. Formičky vyložíme cestom, jemne popritláčame a popicháme vidličkou. Papier na pečenie nastriháme na 6 kúskov, ktoré vložíme do košíčkov a zaťažíme strukovinou. Pečieme pri teplote 200 °C asi 15 minút. Želatínu namočíme do studenej vody. Asi 200 g ovocia rozmixujeme na pyré, pridáme sirup, cukor a citrónovú šťavu a znova rozmixujeme. Prepasírujeme cez jemné sitko. Želatínu vytlačíme a rozpustíme na miernom ohni, pridáme asi 4 PL ovocného pyré, premiešame a zapracujeme do zvyšného pyré. Necháme vychladnúť. Marcipán nastrúhame a zmiešame s pomarančovou šťavou, zmes natrieme na dno koláčikov, z ktorých sme odstránili strukovinu aj papier, a dáme znova piecť na 10 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Zvyšné ovocie očistíme a nasypeme do vychladnutých košíčkov. Potrieme ovocnou želatínovou zmesou a dáme na 2 hodiny do chladničky. Nakoniec ozdobíme šľahačkou, ktorú sme pripravili vyšľahaním smotany, práškového cukru a stužovadla šľahačky.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 25 minút

Čas chladenia: 2 hodiny

Ovocné košíčky Zdroj: Shutterstock

Čokoládová roláda

10 kúskov

NA KORPUS: 125 g bielkov ● 80 g krupicového cukru ● 70 g hladkej múky

NA KRÉM: 300 ml smotany na šľahanie ● 100 g bielej čokolády ● 1 PL krupicového cukru

OKREM TOHO: 150 g čokoládovej polevy ● hoblinky bielej čokolády

Smotanu na šľahanie s cukrom ohrejeme (nevaríme) a nalejeme na bielu čokoládu. Miešame, kým sa zmes nespojí, a necháme vychladnúť. Potom dáme na noc do chladničky. Rúru predhrejeme na 200 °C a plech vystelieme papierom na pečenie. Bielky s cukrom vyšľaháme dotuha. Zľahka zapracujeme múku a cesto natrieme na plech, uhladíme. Pečieme 10 až 12 minút dozlatista. Vyberieme, zľahka posypeme práškovým cukrom a preložíme na utierku. Stiahneme papier na pečenie a zavinieme. Necháme úplne vychladnúť. Smotanu s čokoládou vyšľaháme dotuha a natrieme na rozvinutú roládu. Opäť stočíme a dáme do chladničky stuhnúť. Čokoládovú polevu rozpustíme a nalejeme na roládu. Posypeme hoblinkami bielej čokolády a necháme stuhnúť. Až potom nakrájame.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 12 minút

Čokoládová roláda Zdroj: Shutterstock

Banoffee koláč

6 kúskov

NA KORPUS: 250 g maslových sušienok ● 100 g masla

NA KARAMEL: 115 g masla ● 115 g hnedého cukru ● 1 sladené kondenzované mlieko

OKREM TOHO: 2 banány ● 400 ml smotany na šľahanie ● 3 PL práškového cukru ● kakao na posypanie

Pripravíme si formu s priemerom 23 cm. Sušienky rozdrvíme pomocou valčeka a zmiešame s rozpusteným maslom. Dobre premiešame a natlačíme na dno a boky pripravenej formy. Dáme do chladničky. Na karamel rozpustíme maslo a hnedý cukor na miernom ohni, nemiešame. Keď sa zmes spojí, pridáme kondenzované mlieko a za stáleho miešania privedieme do varu. Varíme na miernom ohni, kým zmes jemne nezhnedne. Nalejeme na korpus, necháme vychladnúť a dáme asi na hodinu do chladničky, aby karamel jemne stuhol. Medzitým nakrájame banány na plátky. Smotanu spolu s práškovým cukrom vyšľaháme dotuha. Ak sa nám zdá šľahačka málo pevná, môžeme použiť aj trocha stužovadla šľahačky. Koláč vyberieme z chladničky, na karamel poukladáme nakrájané banány a ozdobíme kopčekmi šľahačky. Posypeme kakaom a dáme do chladničky vychladnúť. Potom vychutnávame.

Čas prípravy: 25 minút

Čas chladenia: 2 hodiny