BRAVČOVÉ KOTLETY S MEDOM

4 porcie

4 bravčové kotlety ● 60 ml medu ● 1 ČL worcesterskej omáčky ● 4 PL olivového oleja ● 1 ČL hrubozrnnej horčice ● 3 malé mrkvy ● 4 paštrnáky ● 300 g malých zemiakov ● 1 cibuľa ● 5 vetvičiek čerstvého tymianu ● 120 g mrazeného hrášku ● soľ ● mleté čierne korenie

V miske zmiešame med, worcesterskú omáčku, olej a horčicu. Marinádu osolíme a okoreníme podľa chuti. Mrkvu a paštrnák očistíme, umyjeme a prekrojíme po dĺžke. Zeleninu dáme na plech vyložený papierom na pečenie, pridáme zemiaky, cibuľu nakrájanú na mesiačiky, kotlety a celé vetvičky tymianu. Prelejeme marinádou a premiešame. Pečieme v rúre predhriatej na 200 °C asi 30 minút. Nakoniec pridáme hrášok a pečieme ešte 5 minút. Po vybratí z rúry necháme mäso pár minút odležať a potom ho podávame so zeleninou, s ktorou sa pieklo.

Čas prípravy: 10 minút

Čas pečenia: 35 minút

BRAVČOVÉ KOTLETY S MEDOM Zdroj: ALENA HRBKOVÁ/Gurmet

PEČENÁ RYBA S FENIKLOM

4 porcie

800 g bielej ryby (treska alebo halibut) ● 500 g zemiakov ● 4 malé fenikle ● 1 ČL drveného fenikla ● 4 PL olivového oleja + na pokvapkanie ● 1 PL červeného vínneho octu ● 1 šalotka ● 200 g cherry paradajok ● 16 čiernych olív ● hrsť čerstvej bazalky ● soľ ● mleté čierne korenie

Zemiaky ošúpeme, ak použijeme nové zemiaky, dobre ich umyjeme a prekrojíme na mesiačky. Fenikle nakrájame na plátky. Spolu vysypeme na plech, posypeme drveným feniklom, osolíme, okoreníme, pokvapkáme olejom a premiešame. Pečieme v rúre vyhriatej na 200 °C asi 20 minút. Keď sú zemiaky takmer mäkké, položíme na ne osolené a okorenené kúsky rýb, opäť ich zľahka pokvapkáme olejom a pečieme ešte 15 minút, kým ryba nie je hotová. Zatiaľ prešľaháme olej, vínny ocot, šalotku nakrájanú najemno, soľ a korenie. Vmiešame nakrájané paradajky, olivy a bazalku. Zemiaky, fenikel a rybu rozdelíme na taniere a ku každej porcii pridáme trochu ochutených paradajok.

Čas prípravy: 10 minút

Čas pečenia: 35 minút

PEČENÁ RYBA S FENIKLOM Zdroj: ALENA HRBKOVÁ/Gurmet

KURACIE FAJITAS

4 porcie

1 žltá paprika ● 1 červená paprika ● 4 rezne kuracích pŕs ● 2 ČL korenia fajitas ● hrsť čerstvého koriandra ● 1 limetka ● soľ ● mleté čierne korenie ● olivový olej

NA FAJITAS: 1 PL sušeného oregana ● 1/2 ČL mletého čili ● 2 ČL mletej údenej papriky ● 1 ČL drvenej rímskej rasce ● 1 ČL sušeného cesnaku ● 1/2 ČL drveného koriandra

NA SERVÍROVANIE: tortily ● kyslá smotana

Zmiešame korenie na fajitas. Farebné papriky nakrájame na tenké prúžky, umyté kuracie prsia na rezance. Okoreníme ich zmesou fajitas, osolíme, pridáme čierne korenie a pokvapkáme olejom. Vysypeme na plech a pečieme 30 až 40 minút v rúre vyhriatej na 200 °C. Plech vyberieme z rúry, a ak chceme podávať aj tortily, zabalíme ich do alobalu a dáme na pár minút prehriať. Medzitým do zmesi paprík a mäsa vmiešame nasekaný koriander. Podľa chuti pokvapkáme limetkovou šťavou. Tortily podávame plnené paprikami a kurčaťom s trochou kyslej smotany.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 40 minút

KURACIE FAJITAS Zdroj: ALENA HRBKOVÁ/Gurmet

PEČENÝ KARFIOL S CÍCEROM

4 porcie

1 karfiol ● 3 PL olivového oleja ● za hrsť čerstvého koriandra ● 1 ČL údenej papriky ● 2 ČL drvenej rímskej rasce ● 1 červená cibuľa ● 400 g cícera z konzervy ● 2 ČL drveného koriandra ● 200 g kelu ● za hrsť tekvicových semiačok ● soľ ● mleté čierne korenie

NA DIP: 200 g nesolených orechov kešu ● 2 PL bieleho vínneho octu ● 1 PL cesnaku ● 2 ČL mletej kurkumy ● 40 g nastrúhaného parmezánu

Pripravíme dip. Orechy kešu zalejeme vodou a necháme aspoň hodinu odstáť. Potom vodu zlejeme a orechy prepláchneme. Nasypeme ich do nádoby vhodnej na mixovanie, zalejeme 100 ml čerstvej vody, pridáme ocot, cesnak, kurkumu, parmezán a rozmixujeme dohladka. Podľa potreby zriedime malým množstvom vody. Karfiol rozoberieme na ružičky a krátko predvaríme. Necháme ho odkvapkať. Do misy nalejeme olej a nasypeme nasekaný čerstvý koriander, údenú papriku a rímsku rascu. Cibuľu očistíme a nakrájame na mesiačiky, cícer scedíme a všetko premiešame s drveným koriandrom, so soľou a s korením. Spolu s karfiolom vsypeme na plech a pečieme 20 minút v rúre predhriatej na 180 °C. Kel sparíme v horúcej vode, necháme odkvapkať, pridáme ho na plech, premiešame, posypeme tekvicovými semiačkami a pečieme ešte 5 až 8 minút. Podávame s kurkumovým dipom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 30 minút