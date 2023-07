Pikantný karfiol

8 pohárov

1 červená paprika ● 1 zelená paprika ● 1 mrkva ● 1 karfiol ● 1 pomaranč ● 1 citrón ● 1 a 1/2 ČL soli ● 2 bobkové listy ● 150 ml octu, 4 PL cukru ● 1 PL vločiek čili (alebo 1 paprička čili)

Papriku očistíme, vyrežeme jadrovník a nakrájame na pásiky. Karfiol očistíme, natrháme na ružičky. Pomaranč a citrón umyjeme pod horúcou vodou a kôru nastrúhame na jemné hoblinky. Prípadne kôru nakrájame na tenké pásiky. Mrkvu ošúpeme a nakrájame na kolieska. V hrnci privedieme do varu 1,5 l vody so soľou. Pridáme karfiol, bobkové listy, mrkvu, citrusové kôry a 6 až 7 minút spolu povaríme. Karfiol by mal byť na hryz tvrdý. Asi tri minútky pred skončením varenia pridáme papriku. Zamiešame ocot, cukor aj vločky či papričku čili a znova privedieme do varu. Zeleninu aj s nálevom vložíme do pripravených sterilizovaných pohárov a dobre uzavrieme. Nálev by mal zeleninu zakrývať. Necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 7 minút

Pikantný karfiol Zdroj: Shutterstock

Cuketa s kurkumou

6 pohárov

3 kg mladej cukety (žltej aj zelenej) ● 600 g mrkvy ● 500 g cibule ● 750 g cukru ● 4 ČL soli ● 4 ČL bylinkovej soli ● 4 ČL kurkumy ● 4 ČL horčičných semienok ● 850 ml octu (môže byť aj bylinkový)

Cuketu umyjeme, očistíme a nakrájame na kocky. Mrkvu očistíme a nastrúhame. Cibuľu ošúpeme a nasekáme najemno. Dáme do veľkej misy, pridáme cukor, soľ, bylinkovú soľ, kurkumu a horčičné semienka, zalejeme octom a dôkladne premiešame. Prekryjeme utierkou a necháme cez noc odstáť. Na druhý deň vložíme zeleninu aj so šťavou do sterilizovaných pohárov, uzavrieme a poukladáme na plech. Poháre sa nesmú dotýkať. Do plechu vlejeme vriacu vodu tak, aby dosahovala výšku aspoň 2 až 3 cm, a dáme do rúry vyhriatej na 180 °C. Sterilizujeme asi 30 minút, potom vyberieme a necháme úplne vychladnúť.

Čas prípravy: 25 minút

Čas odležania: 10 hodín

Čas sterilizovania: 30 minút

Cuketa s kurkumou Zdroj: Shutterstock

Paradajková omáčka

4 až 6 pohárov

2 cibule ● 1/2 hlavičky cesnaku ● 2 kg paradajok ● 50 ml olivového oleja ● 2 bobkové listy ● soľ ● mleté čierne korenie ● 2 vetvičky rozmarínu ● 3 vetvičky tymianu ● 4 vetvičky oregana ● cukor podľa chuti

Cibuľu ošúpeme a nasekáme nadrobno. Cesnak ošúpeme a nakrájame na tenké plátky. Paradajky zospodu narežeme do kríža, oblejeme vriacou vodou, prepláchneme studenou vodou a ošúpeme. Dužinu nakrájame. Na panvici rozpálime olej, pridáme cibuľu a krátko speníme. Pridáme cesnak a po minútke aj paradajky. Ochutíme bobkovým listom, soľou a korením. Necháme pomaličky variť asi 90 minút. Nasekáme bylinky a pridáme do omáčky. Krátko spolu povaríme a dochutíme soľou, korením a cukrom. Ihneď vlejeme do sterilizovaných pohárov a uzavrieme. Skladujeme na chladnom a tmavom mieste.

Čas prípravy: 25 minút

Čas varenia: 100 minút