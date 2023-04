Raňajky: Ovocná pizza

3 kúsky

1 jablko ● 120 ml vody ● 100 g granoly (ovsených vločiek) ● 1 PL šrotovaných ľanových semienok ● 150 g miešaného ovocia ● 100 g sójového jogurtu

Jablko ošúpeme, vyrežeme jadrovník a nakrájame na malé kocky. Spolu so 100 ml vody privedieme do varu a varíme asi 10 minút, kým ovocie nezmäkne. Scedíme a jablká roztlačíme na kašu. Granolu rozmixujeme dohladka. Ľanové semienka zalejeme zvyškom vody a necháme niekoľko minút odležať. Rúru predhrejeme na 175 °C. V mise zmiešame granolu, jablkové pyré a ľanovú zmes na cesto, z ktorého potom vyformujeme 3 placky. Pečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie asi 15 minút dozlatista. Vyberieme a necháme vychladnúť. Potom potrieme jogurtom a posypeme čerstvým ovocím.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 15 minút

Ovocná pizza Zdroj: Shutterstock

Polievka: Rýchla jarná zeleninová

4 porcie

400 g karfiolu ● 1 jablko ● 400 g kalerábu ● 2 mrkvy ● 1 PL olivového oleja ● 800 ml zeleninového vývaru ● karí korenie ● soľ ● mleté čierne korenie ● jablčný ocot

Karfiol opláchneme a narežeme na menšie ružičky. Jablko umyjeme, vyrežeme jadrovník a nakrájame na menšie kúsky. Mrkvu a kaleráb ošúpeme a nakrájame na malé kocky. V hrnci rozpálime olivový olej, pridáme zeleninu a jablko a 2 až 3 minútky opekáme. Zalejeme vývarom a privedieme do varu. Varíme asi 12 minút, kým zelenina a jablko nezmäknú, a potom dochutíme karí, korením, soľou a jablčným octom.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút

Rýchla jarná zeleninová polievka Zdroj: Shutterstock

Hlavné jedlo: Zemiakové karí s kuracinou

4 porcie

300 g hrášku ● 800 g malých zemiakov ● 400 g kuracích pŕs ● 1 strúčik cesnaku ● 120 g póru ● 2 PL oleja ● 1 PL karí korenia ● 600 g zeleninového vývaru ● 1 konzerva kokosového mlieka ● soľ ● mleté čierne korenie ● 2 PL citrónovej šťavy ● chlieb naan na podávanie

Zemiaky dôkladne umyjeme a podľa potreby nakrájame. Varíme vo vode asi 20 minút. Mäso osušíme a nakrájame na kocky. Cesnak ošúpeme a nasekáme nadrobno. Pór očistíme a nakrájame na kolieska. Zemiaky zlejeme. V hlbokej panvici rozpálime olej, pridáme mäso a asi 4 minúty opekáme zo všetkých strán. Poprášime karí korením a zľahka opečieme. Pridáme pór, cesnak a zalejeme vývarom a kokosovým mliekom. Vmiešame zemiaky a varíme asi 5 minút. Dochutíme soľou, korením a citrónovou šťavou. Asi 3 minúty pred koncom varenia pridáme hrášok. Podávame s chlebom naan.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 30 minút

Zemiakové karí s kuracinou Zdroj: Shutterstock

Dezert: Čučoriedkový chlebík

1 kus

125 g čučoriedok ● 100 g celozrnnej múky ● 100 g pohánkovej múky ● 60 g mletých mandlí ● 2 ČL prášku z vínneho kameňa ● 1/2 ČL škorice ● štipka mletej vanilky ● 1 PL chia semienok ● 5 PL kokosového oleja ● 180 ml rastlinného mlieka ● 1 vajce ● 50 g datlí ● 5 PL javorového sirupu

V mise zmiešame oba druhy múky, mandle, prášok do pečiva, škoricu, vanilku a chia semienka. Kokosový olej rozpustíme a zmiešame s mliekom a vajcom. Datle roztlačíme vidličkou a spolu s javorovým sirupom zamiešame do oleja. Spojíme so suchými prísadami a vypracujeme cesto. Formu na chlebík zľahka vytrieme kokosovým olejom, vsypeme polovicu čučoriedok, nalejeme polovicu cesta a pridáme zvyšok čučoriedok aj cesta. Pečieme pri teplote 175 °C asi 45 minút. Vyberieme, necháme trocha vychladnúť a až potom vyklopíme.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 45 minút