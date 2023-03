Baranček s čerešňami

1 kus

80 g hladkej múky ● 30 g vlašských orechov ● 60 g zaváraných čerešní ● 2 vajcia ● 100 g zmäknutého masla ● 30 g práškového cukru ● štipka soli ● 1 balíček vanilkového cukru ● kôra z 1 citróna ● 40 g čokolády (horkej, rozpustenej) ● 1 až 2 PL umu ● 60 g práškového cukru

Formu na barančeka vytrieme maslom a vysypeme múkou. Rúru predhrejeme na 170 °C. V mise premiešame múku s vlašskými orechmi nasekanými najemno. Čerešne zlejeme, necháme odkvapkať a nasekáme. Oddelíme od seba bielky a žĺtky. Zmäknuté maslo vyšľaháme s práškovým cukrom, so soľou, s vanilkovým cukrom a citrónovou kôrou dokrémova. Pridáme rozpustenú čokoládu a šľaháme ďalšie 2 minúty. Po jednom zašľaháme žĺtky aj um. Bielky vyšľaháme na pevný sneh, pričom zašľaháme aj kryštálový cukor. Opatrne zapracujeme polovicu snehu. Následne zamiešame múčnu zmes aj čerešne. Nakoniec nadľahčíme zvyšným snehom. Opatrne nanesieme cesto do formy a pečieme vo vyhriatej rúre asi 50 minút. Vyberieme z rúry, necháme trocha vychladnúť. Potom vyklopíme a necháme úplne vychladnúť. Podávame posypané práškovým cukrom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 50 minút

Čokoládový baranček s čerešňami Zdroj: Shutterstock

Veľkonočné rocky road

20 kúskov

200 g mliečnej čokolády ● 100 g horkej čokolády ● 100 g maslových sušienok ● 80 g orechov (vlašských, lieskovcov) ● 120 g čokoládových vajíčok (malé cukrové, väčšie) ● 1 hrsť malých penových cukríkov ● 125 g masla ● 3 PL medu

Mliečnu a horkú čokoládu nasekáme nahrubo. Rovnako nalámeme aj maslové sušienky. Orechy nasekáme nahrubo. Do horúceho vodného kúpeľa vložíme misu s maslom a medom. Necháme rozpustiť a pridáme nasekanú čokoládu. Miešame, kým sa všetko nespojí. Vsypeme orechy, sušienky a penové cukríky a premiešame. Nanesieme do formy vystlanej potravinárskou fóliou a zarovnáme. Posypeme čokoládovými vajíčkami a dáme najmenej na 2 hodiny do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí vyberieme, odstránime fóliu a nakrájame na kocky.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 2 hodiny

Veľkonočné rocky road Zdroj: Shutterstock

Krémový nepečený cheesecake

8 kúskov

NA KORPUS: 250 g čokoládových sušienok ● 75 g tekutého masla

NA PLNKU: 200 g horkej čokolády ● 400 g smotanového syra ● 125 g krupicového cukru ● 1 ČL vanilkového cukru ● 2 PL kakaa ● 225 ml smotany na šľahanie

NA OZDOBU: 125 ml smotany na šľahanie ● 3 PL práškového cukru ● 25 g strúhanej čokolády ● čokoládové vajíčka ● veľkonočné cukrovinky

Na korpus rozdrvíme sušienky valčekom najemno. Zmiešame s rozpusteným maslom a natlačíme na dno tortovej formy s odnímateľným dnom. Dáme do mrazničky. Na plnku nalámeme čokoládu a rozpustíme ju nad horúcim vodným kúpeľom. V druhej mise vymiešame cukor, smotanový syr, vanilkový cukor a kakao dohladka. Zapracujeme rozpustenú čokoládu aj vyšľahanú šľahačku. Nanesieme na korpus, povrch uhladíme, prikryjeme potravinárskou fóliou a dáme na noc do chladničky stuhnúť. Krátko pred podávaním ozdobíme šľahačkou, ktorú sme si pripravili vyšľahaním smotany na šľahanie a práškového cukru. Posypeme strúhanou čokoládou a ozdobíme cukrovinkami.

Čas prípravy: 35 minút

Čas chladenia: 8 hodín

Krémový nepečený cheesecake Zdroj: Shutterstock

Dvojfarebné kysnuté koláčiky

9 kúskov

550 g hladkej múky ● 300 ml mlieka ● štipka soli ● 5 g droždia ● 50 g masla ● 100 g cukru ● 2 vajcia ● 1/2 ČL kardamómu ● štipka muškátového orieška ● dreň z 1 vanilkového struku ● 50 g čokolády ● 100 g nasekaných mandlí

Mandle opečieme na suchej panvici a potom nasekáme nadrobno. Droždie rozpustíme vo vlažnom mlieku. Vajcia vyšľaháme spolu s cukrom dokrémova. Všetky suroviny až na čokoládu spolu zmiešame. Cesto rozdelíme na dve polovice. Do jednej zapracujeme rozpustenú čokoládu. Obe cestá prikryjeme utierkou a necháme asi 14 hodín kysnúť v chladničke. Počas kysnutia občas poprekladáme (prvýkrát až po 10 hodinách) a necháme ďalej kysnúť. Vykysnuté cestá potom rozvaľkáme na hrúbku asi 0,5 cm a položíme na seba. Nakrájame na 9 dlhších pásov. Tie stočíme do slimákov a dáme do formy na mafiny vytretej masťou. Prikryjeme utierkou a necháme ešte dve hodiny kysnúť. Potom vložíme do rúry vyhriatej na 50 °C a necháme vnútri koláčiky ešte podkysnúť, kým teplotu zvýšime na 180 °C. Pečieme 35 až 40 minút dozlatista.

Čas prípravy: 20 minút

Čas kysnutia: 17 hodín

Čas pečenia: 35 minút