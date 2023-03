Smotanová torta s jahodami

8 kúskov

NA KORPUS: 6 vajec ● 200 g krupicového cukru ● štipka soli ● 200 g hladkej múky● 2 ČL prášku do pečiva

NA KRÉM: 500 g nízkotučného tvarohu ● 70 g krupicového cukru ● 2 balíčky stužovadla šľahačky ● 200 ml smotany na šľahanie ● 250 g jahôd

OKREM TOHO: jedlé kvety na ozdobu

Rúru predhrejeme na 180 °C a dve formy s rozdielnym priemerom vystelieme papierom na pečenie. Vajcia vyšľaháme spolu s cukrom a so soľou na svetlú penu. V mise zmiešame múku s práškom do pečiva a opatrne zapracujeme do vajcovej zmesi. Nanesieme do pripravených foriem a dáme piecť na 25 minút. Vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Potom horizontálne prerežeme na dve polovice. Na krém vymiešame tvaroh s cukrom. Jahody očistíme a nakrájame na menšie kocky. Smotanu vyšľaháme dotuha, pričom zašľaháme aj stužovadlá. Spolu s jahodami zapracujeme do tvarohu. Krémom naplníme prerezané korpusy, pričom si trocha necháme na potretie povrchu torty. Korpusy poukladáme na seba a celú tortu potrieme zvyšným krémom. Ozdobíme kvetinami a dáme do chladničky stuhnúť asi na 2 hodiny.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 25 minút

Smotanová torta s jahodami Zdroj: Shutterstock

Pistáciové minibábovky

12 kúskov

250 g masla izbovej teploty ● 160 g krupicového cukru ● 2 ČL vanilkového cukru ● kôra z 1/2 citróna ● 5 vajec● 1 ČL umu ● 250 g hladkej múky ● 2 ČL prášku do pečiva ● 80 g mletých nesolených pistácií ● 1 PL mlieka ● štipka šafranu (nemusí byť)

Formičky na minibábovky vytrieme maslom a vysypeme kryštálovým cukrom. Rúru predhrejeme na 180 °C. Maslo vyšľaháme dopenista a postupne zašľaháme cukor, vanilkový cukor, citrónovú kôru, ako aj vajcia. Pridáme um aj 50 g múky a na rýchlych otáčkach šľaháme asi 3 minúty. Zvyšok múky zmiešame s práškom do pečiva a preosejeme do cesta. To rozdelíme na dve polovice, pričom do jednej zapracujeme pistácie. Do druhej polovice zamiešame šafran rozpustený v mlieku. Obe cestá nanesieme do pripravených formičiek, jemne premiešame so špáradlom, aby vzniklo mramorovanie, a pečieme 25 až 30 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Pred podávaním môžeme posypať práškovým cukrom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 30 minút

Pistáciové minibábovky Zdroj: Shutterstock

Limetový cheesecake s avokádom

8 kúskov

150 g maslových karamelových sušienok ● 100 g masla ● 1 limeta ● 1 avokádo ● 500 g smotanového syra● 300 g bieleho jogurtu ● 2 balíčky želatíny bez varenia ● 80 g práškového cukru ● kvety na ozdobu

Formu vytrieme trochou oleja. Sušienky nadrvíme pomocou valčeka a zmiešame s rozpusteným maslom. Zmes nasypeme do formy a poriadne utlačíme pomocou pohára, aby nám vznikli vysoké okraje. Dáme do chladničky. Limetu umyjeme pod horúcou vodou, kôru nastrúhame a šťavu vytlačíme. Avokádo rozpolíme, vyberieme jadro a vyškrabeme dužinu, ktorú rozmixujeme spolu s limetovou šťavou. V mise vymiešame jogurt s cukrom, zapracujeme želatínu podľa návodu na obale a spojíme so smotanovým syrom. Zapracujeme limetovú kôru. Zmes rozdelíme na dve časti, pričom do jednej zapracujeme avokádové pyré. Pomocou lyžice nanášame obe zmesi striedavo do stredu korpusu, aby nám vznikol pekný zebrovitý efekt. Dáme do chladničky stuhnúť najlepšie na celú noc.

Čas prípravy: 30 minút

Čas chladenia: 8 hodín