Liaty koláč s tymianovou posýpkou

15 kúskov

NA CESTO: 30 g čerstvého droždia ● 200 ml vlažného mlieka ● 5 PL krupicového cukru ● 300 g hladkej múky + na poprášenie ● 1/2 ČL mletej vanilky ● 1/2 ČL soli ● 3 žĺtky ● 100 g rozpusteného masla ● citrónová kôra z 1 citróna

NA POSÝPKU: 1 PL polohrubej múky ● 1 PL práškového cukru ● 2 PL mandľovej múky ● 1 PL masla izbovej teploty ● 1 ČL lístkov tymianu ● 500 až 700 g drobného bobuľového ovocia na posypanie

Do misky rozmrvíme droždie, zalejeme ho polovicou vlažného mlieka a posypeme lyžičkou cukru. Rozmiešame a prikryjeme. Necháme 10 minút odpočívať, aby vzišiel kvások. Do veľkej misy preosejeme múku, pridáme zvyšný cukor, vanilku, soľ, žĺtky, zvyšné vlažné mlieko, rozpustené a trochu vychladnuté maslo, citrónovú kôru a kvások. Vypracujeme hladké, ale redšie cesto. Na povrchu ho jemne poprášime múkou, zakryjeme a necháme 1 a pol hodiny kysnúť. Na posýpku dáme všetky suroviny do misy a rukami vypracujeme do hrudkovitej konzistencie. Keď cesto zdvojnásobí svoj objem, vylejeme ho do formy s rozmermi 35 x 25 cm vymazanej maslom a vysypanej múkou. Navrch poukladáme ovocie a posypeme posýpkou. Koláč zakryjeme a necháme ešte 20 minút kysnúť. Rúru vyhrejeme na 180 °C, koláč pečieme 30 až 35 minút. Po upečení necháme vychladnúť a môžeme ešte posypať práškovým cukrom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas kysnutia: 90 minút

Čas pečenia: 35 minút

Liaty koláč s tymianovou posýpkou Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ

Citrónovo-bazalkový tart

10 kúskov

NA CESTO: 125 g masla ● 95 g práškového cukru ● 1/2 ČL vanilkového extraktu ● 40 g mandľovej múky ● 1 vajce L ● 235 g hladkej múky ● 1/2 ČL soli

NA PLNKU: 180 ml limetkovej šťavy ● 60 ml citrónovej šťavy ● kôra z 1 limetky ● kôra z 1 citróna ● 6 až 7 bazalkových lístkov ● 150 g krupicového cukru ● štipka soli ● 150 g masla ● 4 vajcia L ● 4 žĺtky L

Vo veľkej mise vymiešame maslo s cukrom na krémovú hmotu. Pridáme vanilkový extrakt, mandľovú múku, vajce a všetko dobre premiešame. Vsypeme hladkú múku, soľ a vypracujeme hladké cesto. Zabalíme do potravinárskej fólie a vložíme do chladničky na dve hodiny. Rúru zapneme na 180 °C. Cesto rozvaľkáme na veľkosť približne 30 cm a vložíme do formy s priemerom 22 cm. Rovnomerne utlačíme na boky aj dno formy a popicháme ho vidličkou. Pretŕčajúce kúsky orežeme. Povrch zakryjeme papierom na pečenie a naň vysypeme suché fazule, ktoré papier a cesto zaťažia. Formu vložíme do rúry a pečieme 20 minút. Následne opatrne odstránime papier aj s fazuľami a pečieme ešte 10 minút, aby korpus získal zlatistú farbu. Po upečení necháme vychladnúť. Medzitým si pripravíme náplň. Do hrnca vlejeme limetkovú aj citrónovú šťavu, pridáme obe kôry, bazalkové listy nasekané nahrubo, cukor, soľ, vajcia, žĺtky a dobre premiešame. Pridáme maslo nakrájané na kocky a začneme zahrievať. Za stáleho miešania na strednom plameni zohrievame, kým zmes nezačne hustnúť. Odstavíme a precedíme cez hustejšie sitko, aby bol krém hladký. Vylejeme na upečený korpus, rovnomerne ho rozotrieme a koláč vložíme späť do rúry. Pečieme 5 minút, aby náplň jemne stuhla. Koláč vyberieme z rúry a necháme 30 minút chladnúť. Tart ozdobíme nastrúhanou kôrou z limetky a lístkami bazalky.

Čas prípravy: 40 minút

Čas odležania: 2 hodiny

Čas pečenia: 35 minút

Citrónovo-bazalkový tart Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ

Broskyňový tart tatin so saturejkou

10 kúskov

170 g masla izbovej teploty ● 50 g trstinového cukru ● 3 až 4 broskyne ● 100 g krupicového cukru ● 1/2 ČL nasekanej saturejky ● 1 vajce L ● 1 ČL vanilkového extraktu ● 150 g hladkej múky ● 1 a 1/4 ČL prášku do pečiva ● štipka soli ● 125 ml mlieka ● medovka na ozdobenie

Jednu lyžicu masla roztopíme a rozotrieme ho po celej ploche formy s priemerom 22 cm. Formu vysypeme kryštálovým trstinovým cukrom, zvyšok cukru rovnomerne vysypeme na dno formy. Naň poukladáme nakrájané broskyne. V mise vyšľaháme zvyšné maslo s krupicovým cukrom na svetlú penu. Pridáme saturejku nasekanú nadrobno, vajce, vanilkový extrakt a zapracujeme. V druhej mise premiešame múku, prášok do pečiva a soľ. Suché suroviny pridáme k maslovej pene a premiešame. Nakoniec pridáme mlieko a zamiešame. Zmes vylejeme na broskyne pripravené vo forme, rovno­merne rozotrieme, vložíme do rúry vyhriatej na 175 °C a pečieme 45 až 50 minút. Necháme 10 minút chladnúť vo forme a potom opatrne preklopíme na servírovací tanier. Podávame ozdobené lístkami medovky.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 45 minút