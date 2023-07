Nepečená torta z lesného ovocia

10 kúskov

● 240 g detských špaldových piškót ● 750 g kyslej smotany ● 250 g polotučného tvarohu ● 4 PL brezového cukru ● 350 g lesného ovocia(čučoriedky, maliny, černice, ríbezle) ● medovka na ozdobu

Kyslú smotanu zmiešame s tvarohom a osladíme. Vyberieme tie najkrajšie kúsky ovocia a necháme ich stranou na ozdobenie torty.Na dno tortovej formy dáme vrstvu piškóta na ňu ovocie. Nanesieme vrstvu krému a znovu zopakujeme piškótovú a ovocnú vrstvu.Tak pokračujeme, až kým nenaplníme formu alebo kým sa nám neminú suroviny. Ako poslednú dáme vrstvu krému a povrch uhladíme. Tortu uložíme do chladničky a necháme tuhnúť aspoň 3 hodiny. Najlepšie však do druhého dňa. Vychladenú tortu opatrne po obvode obídeme tenkým ostrým nožom, aby sa uvoľnila od formy, ktorú potom šetrne odstránime. Ozdobíme odloženým ovocím a lístkami medovky podľa vlastnej fantázie.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 3 hodiny

Nepečená torta z lesného ovocia Zdroj: ALENA HRBKOVÁ Gurmet

Tvarohový dezert s marhuľami

4 porcie

● 150 g kakaových piškót ● 500 g tvarohu ● 200 ml smotany na šľahanie ● 5 PL mletého maku ● 4 až 5 PL medu ● medovka na ozdobu

Tvaroh vyšľaháme spolu so šľahačkou a s medom na hladký krém. Zapracujeme mak. Marhule rozpolíme, vyberieme jadierka a rozmixujeme na pyré. Pripravíme poháre. Na dno nadrvíme piškóty, pridáme makový krém a nakoniec zalejeme marhuľovým pyré. Ozdobíme medovkou a dáme do chladničky vychladiť.

Čas prípravy: 15 minút

Tvarohový dezert s marhuľami Zdroj: ALENA HRBKOVÁ Gurmet

Jahodové rezy

8 kúskov

● 20 dlhých piškót ● 600 g jahôd ● 1/2 citróna ● 300 g smotanového syra ● 125 ml smotany na šľahanie ● 1 balíček stužovadla šľahačky ● 1 bielok ● 2 PL kakaa + na posypanie ● 3 PL práškového trstinového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru

Formu na srnčí chrbát alebo podlhovastú misku vyložíme potravinárskou fóliou a okraje necháme presahovať. Vďaka tomu rezy ľahšie vyberieme. Najprv pripravíme krém. Smotanový syr vymiešame s polovicou práškového cukru, vanilkovým cukrom a kakaom. Z bielkov vyšľaháme sneh a smotanu vyšľaháme so stužovadlom. Oboje opatrne zapracujeme do krému. Polovicu jahôd rozmixujeme so šťavou z citróna, zvyšným práškovým cukrom a s 3 lyžicami vody. Do pyré namočíme piškóty, necháme trocha nasiaknuť a potom nimi vyložíme dno pripravenej formy. Nanesieme vrstvu krému a na ňu poukladáme jahody. Postup zopakujeme. Potom dáme do chladničky a necháme tuhnúť až do druhého dňa. Opatrne vyberieme z formy, posypeme kakaom a ozdobíme plátkami jahôd.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 8 hodín

Jahodové rezy Zdroj: ALENA HRBKOVÁ Gurmet

Tvarohové rezy

10 kúskov

NA ZÁKLAD: ● 360 g kakaových piškót ● 125 g masla

NA TVAROHOVÚ VRSTVU: ● 6 plátkov želatíny ● 500 g tučného jemného tvarohu ● 100 ml + 2 PL smotany na šľahanie ● 100 g práškového cukru ● kôra z 1 citróna

NA OVOCNÚ VRSTVU: ● 300 g ovocnej zmesi ● 3 PL krupicového cukru ● 6 plátkov želatíny ● 250 g smotany na šľahanie ● 180 g kyslej smotany ● 50 g práškového cukru ● 1 ČL vanilkového extraktu

Dno tortovej formy (22 cm) vyložíme papierom na pečenie. Piškóty rozmixujeme, pridáme rozpustené maslo a pomocou lyžice natlačíme na dno formy. Dáme do chladničky. Na tvarohovú vrstvu namočíme želatínu do studenej vody a necháme 10 minút napučať. Do misy dáme tvaroh, smotanu, cukor, nastrúhanú kôru z citróna a dobre premiešame, aby bola zmes hladká. V dvoch lyžiciach smotany ohrievame vymačkanú želatínu, kým sa nerozpustí, a zamiešame do tvarohovej zmesi. Zmes nalejeme na zachladené sušienky. Vložíme do chladničky a necháme aspoň dve hodiny chladiť. Ovocie dáme do hrnca, pridáme cukor a privedieme do varu. Znížime teplotu a varíme približne 5 minút, aby ovocie povolilo a zmäklo. Uvarené ovocie rozmixujeme a prepasírujeme na jemné pyré. Do ešte teplého pyré dáme napučané želatínové plátky a rozmiešame ich. Pozor, teplota nesmie prekročiť 50 °C. Obe smotany dáme do misy, pridáme cukor, vanilkový extrakt a dobre rozmiešame. Vlejeme pripravené ovocné pyré a opäť zamiešame. Ovocnú zmes vylejeme a rovnomerne rozotrieme na vychladnutú tvarohovú vrstvu. Drobné čerstvé ovocie poukladáme navrch ovocnej vrstvy alebo jemne zatlačíme dovnútra. Koláč vrátime do chladničky, kde ho necháme tuhnúť 3 hodiny, ideálne však cez noc. Koláč vyberieme z formy a pred podávaním ozdobíme ovocím.

Čas prípravy: 40 minút

Čas chladenia: 5 hodín