S tvarohovým krémom

4 porcie

NA KRÉM: 250 g smotany na šľahanie ● 300 g polotučného tvarohu ● 3 PL medu

NA CESTO: 4 vajcia ● štipka soli ● 1 ČL strúhanej citrónovej kôry ● 40 g trstinového cukru ● 75 g pohánkovej múky ● 3 PL mlieka ● 2 PL masla

Na krém vyšľaháme asi 2/3 smotany dotuha. Tvaroh vymiešame spolu so zvyškom smotany, s medom a cukrom dohladka a dáme do chladničky. Na omeletu oddelíme od seba bielky a žĺtky, pričom bielky vyšľaháme so štipkou soli na tuhý sneh. Žĺtky vymiešame s citrónovou kôrou, cukrom, múkou a mliekom dohladka. Opatrne zapracujeme sneh z bielkov a z cesta postupne na masle opečieme 4 omelety z oboch strán. Podávame s tvarohovým krémom, prípadne s ovocím.

Čas prípravy: 15 minút

Sladká omeleta, je dobrota, ktorá je hotová za pár minút a chutí fantasticky... Zdroj: Shutterstock

So smotanovým syrom

2 porcie

20 g smotany na šľahanie ● 4 vajcia ● 10 g masla ● 100 g smotanového syra ● trstinový cukor podľa chuti ● škorica ● ovocie

Vajcia vymiešame so smotanou a s cukrom. Na panvici rozpustíme polovicu masla a opečieme na ňom jednu omeletu z oboch strán dozlatista. Rovnako postupujeme aj so zvyškom cesta. Smotanový syr vymiešame s cukrom, so škoricou a s ovocím a podávame spolu s omeletou.

Čas prípravy: 10 minút

Mandľová s tvarohom

4 porcie

250 g mandľovej múky ● 400 ml mlieka ● 3 vajcia ● 1 ČL agávového sirupu ● 20 g guarovej gumy ● soľ ● maslo na opekanie

NA PLNKU: 20 g tvarohu ● 400 ml smotany na šľahanie ● vanilková dreň ● ovocie

Na cesto dáme do misy múku, vajcia, mlieko, agávový sirup, guarovú gumu, ako aj štipku soli a dôkladne premiešame. Necháme chvíľu odstáť. Na panvici rozpálime maslo a postupne na ňom opečieme 4 omelety. Na plnku vyšľaháme smotanu dotuha, zamiešame tvaroh a vanilkovú dreň podľa chuti. Omelety naplníme plnkou a ovocím a ihneď podávame.

Čas prípravy: 15 minút

S arašidovým maslom

2 porcie

2 vajcia, 4 PL mlieka, 2 ČL brezového cukru, olivový olej, 2 ČL arašidového masla, 2 kivi, trocha smotany na šľahanie

V mise vymiešame vajcia, mlieko a brezový cukor dohladka. Na panvici rozhorúčime olivový olej a opečieme na ňom 2 omelety z oboch strán dozlatista. Hotovú omeletu položíme na tanier, polovicu potrieme arašidovým maslom a obložíme nakrájaným kivi. Preložíme na polovicu a ihneď podávame.



Čas prípravy: 15 minút