Éclairs s vanilkovým krémom

16 kúskov

NA CESTO: 125 ml mlieka ● 125 ml vody ● 100 g masla ● 5 g krupicového cukru ● 168 g hladkej múky ● 4 veľké vajcia ● štipka soli

NA KRÉM: 2 žĺtky ● 250 ml plnotučného mlieka ● 60 g krupicového cukru ● 20 g kukuričného škrobu ● 125 g masla

NA POLEVU: 75 g krupicového cukru ● 50 + 30 ml vody ● 50 g sladeného kondenzovaného mlieka ● 90 g bielej čokolády ● 5 g práškovej želatíny ● potravinárske farbivo

Pripravíme krém. Asi štvrtinu mlieka prešľaháme so žĺtkami a škrobom. Zvyšok mlieka spolu s cukrom privedieme do varu. Pomaly vlievame do žĺtkovej zmesi a následne vrátime do hrnca. Na miernom ohni metličkou šľaháme, kým nám zmes nezhustne. Stiahneme zo sporáka a zapracujeme maslo. Prekryjeme potravinárskou fóliou a necháme úplne vychladnúť. Na cesto zmiešame v hrnci mlieko, vodu, cukor, maslo, soľ a privedieme do varu. Stiahneme z ohňa a naraz vsypeme múku. Premiešame, vrátime na sporák a na miernom ohni opaľujeme, kým sa cesto neza­čne oddeľovať od stien hrnca. Necháme ho trocha vychladnúť a potom po jednom zamiešame vajcia. Pomocou cukrárskeho vrecka z cesta nastriekame na plech vystlaný papierom na pečenie malé banániky, ktoré pečieme dozlatista pri teplote 200 °C asi 25 minút. Na polevu namočíme želatínu do 30 ml vody. Do menšieho hrnca dáme cukor, kondenzované mlieko a 50 ml vody a pomaly privedieme do varu. Keď je cukor rozpustený, stiahneme zo sporáka a vmiešame želatínu. Dôkladne šľaháme metličkou, aby bola poleva hladká. Nasekanú čokoládu dáme do misky a zalejeme horúcou želatínovou zmesou. Necháme chvíľu stáť a potom rozmiešame dohladka. Vychladnuté banániky naplníme krémom a potrieme vychladnutou polevou, ktorú sme zafarbili potravinárskym farbivom. Necháme stuhnúť a ozdobíme.

Čas prípravy: 50 minút

Čas pečenia: 25 minút

Éclairs s vanilkovým krémom Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Čučoriedkový cheesecake v pohárikoch

6 až 8 porcií

NA SUŠIENKOVÚ VRSTVU: 200 g maslových sušienok ● 30 g lúpaných mandlí ● kôra z 1/2 citróna

NA KRÉM: 250 g smotanového syra ● 150 ml smotany na šľahanie ● 200 g mrazených čučoriedok ● 4 ČL práškového cukru ● čerstvé čučoriedky a kvety na ozdobu

Sušienky rozdrvíme a mandle nasekáme nadrobno. Zmiešame s citrónovou kôrou a nasypeme do pripravených pohárov. Na krém ušľaháme smotanu spolu s 2 ČL cukru dotuha a pomocou metličky zľahka zapracujeme smotanový syr. Čučoriedky rozmixujeme so zvyškom cukru a prepasírujeme cez sitko. Zmes zahrejeme a zapracujeme 2 až 3 lyžice krému. Následne vmiešame do zvyšku krému. Nanesieme na sušienkovú zmes, ozdobíme a dáme na hodinu až dve schladiť do chladničky.

Čas prípravy: 25 minút

Čučoriedkový cheesecake v pohárikoch Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Mandľový koláč s pistáciami

8 kúskov

100 g mletých mandlí ● 150 g semolinovej múky ● 300 g zmäknutého masla ● 300 g krupicového cukru ● 5 vajec ● 150 g pistácií ● 3 tobolky kardamómu ● 2 PL ružovej vody ● kôra z 1 citróna ● šťava z 1/2 citróna ● 1 a 1/2 ČL prášku do pečiva ● štipka soli

NA SIRUP: 100 ml citrónovej šťavy ● 80 ml ružovej vody ● 100 g krupicového cukru ● práškový cukor ● pistácie a kvety ruží na ozdobu

Plochou stranou noža rozdrvíme tobolky kardamómu a vyberieme semienka. Dáme ich do mixéra, pridáme pistácie a rozmixujeme. Zmiešame s mletými mandľami, so semolinou, s práškom do pečiva a so soľou. Maslo krátko prešľaháme s cukrom, postupne zašľaháme vajcia a ručne zapracujeme aj suché ingrediencie. Nemiešame pridlho, len spojíme. Nakoniec vmiešame šťavu a kôru z citróna, ako aj ružovú vodu. Cesto nanesieme do formy vystlanej papierom na pečenie a pečieme pri teplote 180 °C asi 1 hodinu. Asi 10 minút pred koncom pečenia pripravíme sirup. Všetky suroviny pridáme do hrnčeka a pomaly privedieme do varu. Varíme, kým sa cukor nerozpustí, a potom nalejeme na ešte horúci koláč. Posypeme nasekanými pistáciami, kvetmi a pocukrujeme.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 1 hodina

Mandľový koláč s pistáciami Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Zamilovaná Pavlovovej torta

4 porcie

4 bielky ● 220 g práškového cukru ● 2 PL kukuričného škrobu ● 1/2 ČL vínneho octu

NA OZDOBU: 250 ml smotany na šľahanie ● 1 ČL práškového cukru ● čerstvé maliny ● kvety ● makrónky

Rúru predhrejeme na 150 °C. Vyšľaháme bielky. Keď sa vytvorí pena, postupne pridávame cukor a šľaháme, kým nevznikne pevný hustý sneh. Pridáme škrob a ocot a ešte krátko prešľaháme. Nízky plech vyložíme papierom na pečenie a nanesieme naň vyšľahaný sneh v tvare srdca. Teplotu znížime na 120 °C a tortu pečieme asi 45 minút. Či je hotová, zistíme tak, že sa ľahko odlepuje od papiera. Necháme úplne vychladnúť. Smotanu s cukrom vyšľaháme dotuha a hotovú šľahačku nanesieme na snehový korpus. Ozdobíme malinami, kvetinami a makrónkami.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 45 minút