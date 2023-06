JAHODOVO-REBARBOROVÝ CHEESECAKE

10 kúskov

NA SIRUP: 190 ml vody ● 2 PL citrónovej šťavy ● 150 g krupicového cukru ● 6 vetvičiek tymianu

NA KORPUS: 200 g grahamových sušienok ● 70 g strúhaného kokosu ● 2 PL krupicového cukru ● 125 g masla

NA PLNKU: 150 g rebarbory ● 70 g krupicového cukru ● 50 ml vody ● 500 g čerstvých jahôd ● 1 ČL práškovej želatíny ● 375 ml smotany na šľahanie

NA OZDOBU: čerstvé jahody a kvietky

Rúru predhrejeme na 180 °C a dno formy s priemerom 24 cm vyložíme papierom na pečenie. Na sirup vlejeme do hrnca vodu, citrónovú šťavu, cukor a privedieme do varu. Znížime teplotu a vhodíme tymianové vetvičky. Varíme 10 minút. Následne sirup scedíme a necháme vychladnúť. V mise dobre premiešame rozmixované sušienky s kokosom, cukrom a roztopeným maslom. Zmes vysypeme do formy a pomocou lyžice dobre pozatláčame na boky a dno. Formu vložíme do vyhriatej rúry a pečieme 8 až 10 minút, aby korpus získal jemnú zlatú farbu. Vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Rebarboru spolu s cukrom a vodou dáme do hrnca a podusíme 10 až 15 minút, kým nebude mäkká. Necháme vychladnúť. Z tymianového sirupu odložíme dve lyžice a zvyšný sirup vlejeme k jahodám, pridáme rebarboru a rozmixujeme dohladka. Zmes precedíme cez husté sitko. Pyré preložíme do hrnca, pridáme želatínový prášok, miešame a zahrievame, kým sa želatína celkom nerozpustí. Nesmie zovrieť! Necháme vychladnúť. Vo veľkej mise vyšľaháme smotanu a jemne do nej zapracujeme vychladnuté jahodovo-rebarborové pyré. Celú zmes opatrne vlejeme na pripravený korpus a vložíme do chladničky aspoň na 3 hodiny, ideálne však na noc. Cheesecake vyberieme z formy, ozdobíme jahodami, kvietkami a vetvičkami tymianu.

Čas prípravy: 40 minút

Čas pečenia: 10 minút

Čas chladenia: 3 hodiny

JAHODOVO- -REBARBOROVÝ CHEESECAKE S TYMIANOM Zdroj: Dobré jedlo/ Laura Witteková

KREMROLE S JAHODOVÝM KRÉMOM

12 kúskov

NA KREMROLE: 1 balíček rozvaľkaného lístkového cesta ● maslo na vymastenie kovových trubičiek ● 1 vajce na potretie

NA KRÉM: 150 g bielej čokolády ● 250 g mascarpone ● 125 g jemného tučného tvarohu ● 50 g jahodového pyré ● 100 g čerstvých jahôd ● nasekané pistácie

Rozvaľkané lístkové cesto rozvinieme, uhladíme na pomúčenej doske a pomocou radielka narežeme na pásy so šírkou asi 1,5 cm. Kovové trubičky dobre potrieme maslom. Zoberieme pás cesta a namotáme ho na trubičku tak, aby sa okraje cesta prekrývali. Cesto na trubičkách potrieme rozšľahaným vajíčkom a vložíme do rúry vyhriatej na 200 °C. Pečieme 15 až 20 minút, aby cesto získalo zlatistú farbu. Upečené trubičky vyberieme z rúry, necháme 10 minút chladnúť a následne kovové trubičky povyťahujeme z upečených korpusov. Kým kremrole chladnú, pripravíme krém. Do misy dáme nalámanú bielu čokoládu a misu postavíme nad hrniec s vriacou vodou. Misa s čokoládou sa nesmie dotýkať vody. Čokoládu roztopíme, odstavíme a necháme vychladnúť na izbovú teplotu. V mise vyšľaháme mascarpone s tvarohom a jahodovým pyré. Postupne zašľaháme aj čokoládu. Nakoniec do krému zamiešame jahody nakrájané nadrobno. Krém vložíme do cukrárskeho vrecka a naplníme ním vychladnuté korpusy. Vytŕčajúci krém na oboch koncoch posypeme nasekanými pistáciami.

Čas prípravy: 40 minút

Čas pečenia: 15 minút

KREMROLE S JAHODOVÝM KRÉMOM Zdroj: Dobré jedlo/ Laura Witteková

KYSNUTÉ JAHODOVO-REBARBOROVÉ KOLÁČIKY

20 kúskov

NA CESTO: 60 g masla ● 100 ml mlieka ● 70 ml smotany na šľahanie ● 14 g čerstvého droždia ● 2 PL práškového cukru ● 360 g hladkej múky ● 2 žĺtky + na potretie ● 1/2 ČL soli ● 2 PL púpavového sirupu ● 30 až 40 jahôd ● 2 stonky rebarbory

NA STRÚHANKU: 2 PL strúhanky ● 1 PL masla

NA MRVENIČKU: 50 až 70 g hladkej múky ● 4 PL práškového cukru ● 30 g rozpusteného masla ● 2 PL púpavového sirupu

Do misy vlejeme roztopené maslo. Pridáme vlažné mlieko a smotanu, lyžicu práškového cukru, rozmrvené droždie a premiešame. Misku zakryjeme a necháme aspoň 10 minút na teplom suchom mieste, aby vzišiel kvások. Do veľkej misy preosejeme múku, pridáme soľ, druhú lyžicu cukru, žĺtky, púpavový sirup a kvások. Všetko spolu vymiesime na hladké cesto. To jemne poprášime múkou, zakryjeme a necháme aspoň hodinu kysnúť, aby zdvojnásobilo svoj objem. Zatiaľ pripravíme strúhanku. Na panvici roztopíme maslo a dozlatista na ňom opražíme strúhanku. Na mrveničku zmiešame v mise múku s cukrom, prilejeme roztopené maslo a sirup. Prstami spracujeme na mrveničku. Vykysnuté cesto preložíme na dosku a rozdelíme na 20 rovnakých častí. Každú časť vypracujeme do tvaru guľôčky a položíme na plech vyložený papierom na pečenie. Prikryjeme a necháme znovu 15 minút podkysnúť. Do vykysnutých guľôčok urobíme dnom pohárika jamku. Potrieme vyvýšené okraje žĺtkom a na dno každej jamky nasypeme za lyžicu strúhanky a rozprestrieme ju po celej ploche jamky. Na strúhanku položíme za lyžicu rebarbory nakrájanej nadrobno a tri až štyri jahody. Nakoniec posypeme koláčiky mrveničkou. Vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C a pečieme 20 až 25 minút dozlatista.

Čas prípravy: 40 minút

Čas kysnutia: 1 a pol hodiny

Čas pečenia: 25 minút

Kysnuté koláče s jahodami a rebarobou Zdroj: Dobré jedlo/ Laura Witteková

MANDĽOVÁ TORTA

10 kúskov

NA KORPUS: 200 g mandľovej múky ● 40 g ryžovej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 1/2 ČL sódy bikarbóny ● 1/2 ČL soli ● 3 vajcia veľkosti L ● 100 g javorového sirupu ● 60 ml slnečnicového oleja ● 1 ČL vanilkového extraktu

NA KRÉM: 500 ml smotany na šľahanie 44 % ● 2 PL javorového sirupu ● 1/2 ČL vanilkovej pasty ● 500 g čerstvých jahôd + na ozdobenie

Rúru zapneme na 170 °C a dno formy s priemerom 20 cm vyložíme papierom na pečenie. V mise zmiešame všetky suché suroviny, teda mandľovú a ryžovú múku, prášok do pečiva, sódu bikarbónu a soľ. V druhej mise vyšľaháme vajcia spolu s javorovým sirupom do svetlej peny. Následne do nej už len ručne zapracujeme olej, vanilkový extrakt a nakoniec suché suroviny. Všetko jemne premiešame a vylejeme do pripravenej formy. Formu vložíme do rúry a pečieme 35 až 40 minút. Urobíme test špajľou. Korpus necháme úplne vychladnúť. Na krém dáme do misy šľahačku, javorový sirup a vanilkovú pastu. Vyšľaháme na pevné špičky. Vychladnutý korpus prerežeme napoly. Spodnú časť položíme na servírovací tanier a pomocou lyžice na korpus rozotrieme polovicu krému. V strede krému urobíme lyžicou jemnú priehlbinu a do nej nasypeme nakrájané čerstvé jahody. Zakryjeme druhou polovicou korpusu. Navrch rozotrieme druhú časť krému a ozdobíme poriadnou kopou čerstvých jahôd. Tortu dáme na hodinku do chladničky, aby korpus dobre vpil krém, a môžeme podávať.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 40 minút

mandľová torta Zdroj: LAURA WITTEKOVA

CHRUMKAVÁ HRIANKA S RICOTTOU

4 porcie

NA HRIANKY: 4 krajce bieleho chleba ● 250 g ricotty

NA JAHODY: 500 g čerstvých jahôd ● 1 PL medu ● 1/2 ČL vanilkovej pasty ● štipka soli ● bazalka

Jahody umyjeme, očistíme, nakrájame na polovice a vsypeme na panvicu. Pridáme lyžicu medu, vanilkovú pastu, štipku soli a opekáme 5 až 10 minút. Odstavíme a necháme chvíľu vychladnúť. Krajce chleba jemne potrieme maslom a opečieme z oboch strán. Navrch natrieme poriadnu vrstvu ricotty, poukladáme opečené jahody a pokvapkáme medom. Ozdobíme sviežimi bazalkovými lístkami.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 5 minút