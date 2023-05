Zeleninová s palacinkami

2 porcie

NA PALACINKY: 40 g hladkej múky ● 1 vajce ● 75 ml mlieka● soľ ● 1 PL repkového oleja ● 1 PL nasekanej petržlenovej vňate

NA POLIEVKU: 100 g mrazenej zeleniny ● 1 l vývaru(zeleninový alebo hovädzí)

Z mlieka, vajca, múky a zo soli vymiešame hladké cestíčko, do ktorého potom zapracujeme nasekanú petržlenovú vňať. Na panvici rozpálime olej a opečieme na ňom tenké palacinky. Zvinieme a nakrájame na kolieska. V hrnci privedieme do varu vývar, vmiešame zeleninu a varíme spolu 10 až 15 minút. Polievku naložíme do tanierov, pridáme nakrájané palacinky a ihneď podávame.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút