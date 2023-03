S grepom a avokádom

4 porcie

150 g quinoy ● soľ ● 1 grep (ružový)● 1 ČL dijonskej horčice ● 2 ČL medu ● 2 PL olivového oleja ● mleté čierne korenie ● 2 hrste špenátových listov● 1 avokádo ● 1 hrsť lúpaných lieskovcov ● jadierka z granátového jablka na posypanie

Quinou uvaríme v dvojnásobnom množstve osolenej vody, trvá to asi 20 minút. Zlejeme a necháme asi 10 minút chladnúť. Grep očistíme a z mesiačikov vyrežeme dužinu. Vytečenú šťavu zachytíme a zmiešame ju s horčicou, medom a olejom. Dochutíme soľou a korením. Avokádo rozpolíme, vyberieme jadro a dužinu nakrájame. Lieskovce opražíme na suchej panvici dozlatista. V mise zmiešame quinou, lieskovce, grepy, avokádo, špenát a pripravený dresing. Necháme chvíľu postáť a podávame posypané granátovými jadierkami.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút

S grepom a avokádom Zdroj: Shutterstock

S pečenou paprikou a halloumi

2 porcie

1 červená paprika ● 1 zelená paprika● 1 červená cibuľa ● 125 g syra halloumi ● 2 PL olivového oleja ● 1/2 citróna ● soľ ● mleté čierne korenie ● 100 g cherry paradajok ● 2 hrste miešaných šalátových listov

Rúru predhrejeme na 220 °C a zapneme na funkciu grilu. Papriku nakrájame na hrubšie pásiky, dáme do misy a premiešame s olivovým olejom, so soľou a s korením. Poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme 15 až 20 minút dozlatista. Medzičasom do tanierov dáme opláchnutý šalát, nakrájané cherry paradajky, očistenú a nakrájanú cibuľu. Syr opečieme z oboch strán na grilovacej panvici, ktorú sme jemne potreli olivovým olejom. Pridáme do šalátu spolu s upečenými paprikami. Pokvapkáme citrónovou šťavou a podávame.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 20 minút

S pečenou paprikou a halloumi Zdroj: Shutterstock

Zrnkový šalát s mrkvou a fetou

2 porcie

100 g zŕn (pšenica, špalda, pšeno, quinoa)● 1 červená cibuľa ● 1 jarná cibuľka● 1 PL korenia za’atar ● 1/2 citróna ● 2 PL čerstvej mäty ● 100 g syra feta ● 1/2 granátového jabĺčka ● 1 veľká mrkva● soľ ● mleté čierne korenie ● 2 PL olivového oleja

V osolenej vode uvaríme zrná podľa návodu. Precedíme a dáme bokom. Mrkvu očistíme a nakrájame na tenšie kolieska. Jarnú cibuľku a cibuľu očistíme a nasekáme. Lístky mäty nasekáme nahrubo. Z granátového jablka vyklepeme vareškou jadierka. Na dresing zmiešame šťavu a nastrúhanú kôru z citróna, pridáme soľ, korenie, korenie za’atar a olivový olej. Mrkvu opečieme zľahka na troche olivového oleja a zmiešame spolu s cibuľou, jadierkami z granátového jablka, dresingom a so zrnami. Posypeme mätou a nadrvenou fetou.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 15 minút

Zrnkový šalát s mrkvou a fetou Zdroj: Shutterstock

S quinoou, batatmi a ružičkovým kelom

4 porcie

450 g ružičkového kelu● 3 bataty ● 2 cibule ● 250 g quinoy ● 2 ČL provensalských byliniek ● 2 ČL medu ● 60 ml balzamového octu ● 50 g granátového jablka ● 1/2 ČL soli ● 1/2 ČL mletého čierneho korenia ● olivový olej ● 150 g čerstvého kozieho syra ● 3 figy

Rúru predhrejeme na 220 °C. Sladké zemiaky umyjeme a nakrájame na kolieska. Dáme do zapekacej misy, polejeme 2 PL olivového oleja, medom a posypeme bylinkami a soľou. Pečieme 20 až 30 minút. Cibuľu ošúpeme a nasekáme. Do hrnca dáme 1 ČL olivového oleja, pridáme cibuľu a opekáme asi 5 minút. Vsypeme quinou, zalejeme 720 ml vody a varíme na miernom ohni 15 až 20 minút. Pridáme štipku soli a scedíme. Dáme do veľkej šalátovej misy. Očistíme ružičky kelu a podľa potreby nakrájame. Opečieme na 1 PL olivového oleja, osolíme a okoreníme. Zmiešame s balzamovým octom a pridáme ku quinoi. Zamiešame upečené bataty, granátové jablká aj nakrájané figy. Posypeme kozím syrom a ihneď podávame.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 30 minút

Čas varenia: 30 minút

S quinoou, batatmi a ružičkovým kelom Zdroj: Shutterstock

Budhova miska s pečenou zeleninou

4 porcie

1/2 karfiolu ● 1 veľký batat ● 1 čili tofu ● 1 konzerva sterilizovanej fazule ● 1 zväzok rukoly ● soľ ● 1 ČL mletej sladkej papriky ● 1 ČL mletej štipľavej papriky ● 3 PL olivového oleja ● 2 PL citrónovej šťavy

NA HUMMUS: 200 g sterilizovaného cícera ● 1/2 strúčika cesnaku ● 5 PL sezamovej pasty tahini ● soľ ● mleté čierne korenie ● 3 PL citrónovej šťavy ● 3 PL olivového oleja

Rúru predhrejeme na 220 °C. Karfiol očistíme a natrháme na malé ružičky. Batat ošúpeme a nakrájame ho na kocky. Tofu nakrájame rovnako na kocky. Všetko dáme do zapekacej misy, osolíme, okoreníme a pokvapkáme olejom. Premiešame a pečieme aspoň 20 minút. Pokvapkáme citrónovou šťavou. Medzičasom si pripravíme hummus. Všetky ingrediencie dáme do mixéra a rozmixujeme na kašu. Do misiek dáme rukolu, lyžicu prepláchnutej fazule, batat, karfiol, tofu a ozdobíme lyžicou hummusu. Kto chce, môže ho ešte posypať čili vločkami.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 20 minút