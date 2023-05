Citrónovo-maková torta

12 kúskov

NA CESTO: 330 g hladkej múky ● 220 g zmäknutého masla ● 250 g kryštálového cukru ● 250 ml plnotučného mlieka ● 2 vajcia ● 3 žĺtky ● 1 citrón ● 1/2 ČL prášku do pečiva ● 1/2 ČL sódy bikarbóny ● štipka soli ● 2 PL nemletého maku

NA LEMON CURD: 3 vajcia ● 140 g kryštálového cukru ● 80 ml citrónovej šťavy ● 1 ČL citrónovej kôry ● 55 g masla

NA KRÉM: 500 g smotanového syra ● 250 g mascarpone ● 200 ml smotany na šľahanie ● 200 g práškového cukru ● šťava z 1/2 citróna ● žlté potravinárske farbivo

Nad horúcim vodným kúpeľom šľaháme vajcia, cukor a citrónovú šťavu na lemond curd, kým zmes nezhustne. Prepasírujeme cez sitko a zamiešame kocky masla. Nakoniec pridáme nastrúhanú citrónovú kôru. Prekryjeme potravinárskou fóliou a dáme na noc do chladničky. Na korpus vyšľaháme zmäknuté maslo s cukrom na svetlý krém. Po jednom zašľaháme vajcia a nakoniec aj žĺtky. Každé do zmesi poriadne zapracujeme. Pridáme kôru a šťavu z citróna. V druhej mise zmiešame preosiatu múku, prášok do pečiva, sódu, mak, soľ a po častiach striedavo zapracujeme s mliekom izbovej teploty do maslovo-vaječnej zmesi. Cesto vlejeme do tortovej formy vyloženej papierom na pečenie a pri teplote 180 °C pečieme asi 80 minút. Ak by povrch priveľmi hnedol, prekryjeme ho alobalom. Vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Na krém vyšľaháme smotanový syr, mascarpone, práškový cukor a postupne prilievame smotanu na šľahanie. Korpus dvakrát prerežeme. Na tanier položíme spodný plát, potrieme ho tenkou vrstvou krému aj lemon curdom, priklopíme druhou vrstvou a postup zopakujeme. Posledný vrchný plát korpusu potrieme tenkou vrstvou krému a dáme na 20 minút do chladničky. Zvyšný krém si rozdelíme do troch misiek. Jednu necháme neofarbenú, do druhej pridáme trocha farbiva, aby sme získali svetložltý krém. Do tretej misky pridáme viac farbiva, aby sme získali sýtejší odtieň žltej. Nanesieme na tortu, pričom naspodok dáme najtmavší krém a povrch potrieme neofarbeným. Ozdobíme makom a citrónom.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 80 minút