Kukuricová polievka so slaninkou

4 porcie

1 cibuľa ● 1 strúčik cesnaku ● 2 zemiaky ● 2 PL masla ● 75 g slaninky ● 1 PL zeleninového bujónu ● 1/2 zväzku petržlenovej vňate alebo pažítky ● 1 konzerva kukurice ● 100 ml smotany na šľahanie ● soľ ● mleté čierne korenie

V hrnci rozhorúčime maslo, pridáme nakrájanú slaninku a opečieme. Slaninku vyberieme a do výpeku pridáme nasekanú cibuľu a cesnak, nakrájané zemiaky a krátko opekáme. Zalejeme 750 mililitrami vody, privedieme do varu a zamiešame bujón. Varíme asi 10 minút. Kukurice zlejeme a pridáme spolu so smotanou do polievky. Krátko povaríme, dochutíme soľou a korením a podávame posypané slaninkou a nasekanou petržlenovou vňaťou alebo pažítkou.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút