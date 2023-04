Portugalské koláčiky

12 kúskov

1 balenie lístkového cesta ● 180 g cukru ● 150 ml vody ● 2 ČL citrónovej kôry ● 15 g škrobovej múčky ● 20 g hladkej múky ● 200 ml mlieka ● 5 žĺtkov ● 1/2 ČL škorice ● práškový cukor

Rúru predhrejeme na 220 °C. Lístkové cesto vyberieme z chladničky a necháme trocha povoliť. Potom z neho vykrojíme kruhy, ktoré vložíme do mafinovej formy vytretej maslom. Cukor privedieme do varu spolu so 150 ml vody a s citrónovou kôrou. Varíme asi 10 minút, kým nezískame sirup. V mise vymiešame múku so škrobovou múčkou. Pridáme 3 PL mlieka a miešame, kým nezískame hladkú zmes. Zvyšok mlieka dáme na sporák, pridáme škrobovú zmes a za stáleho miešania privedieme do varu. Len čo zmes zhustne, stiahneme z ohňa a za stáleho miešania vlejeme tenkým pramienkom sirup. Dôkladne premiešame. Žĺtky zamiešame do ešte horúceho pudingu a nalejeme do pripravených košíčkov cesta. Pečieme 12 až 14 minút dozlatista. Podávame posypané škoricou a práškovým cukrom.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 14 minút