Ružová bábovka

8 kúskov

NA CESTO: ● 500 g jahôd ● 200 g masla ● 250 g trstinového cukru ● 4 vajcia ● 1 ČL vanilky ● 350 g špaldovej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● štipka soli ● 150 g gréckeho jogurtu

NA POLEVU: ● 100 g práškového cukru ● jahody na ozdobu

Jahody očistíme, nakrájame, trocha odložíme bokom a zvyšok rozmixujeme na pyré. Dáme do hrnca a varíme, kým sa nám zmes nezvarí na 200 ml koncentrátu. Necháme vychladnúť. Rúru predhrejeme na 180 °C a formu na bábovku vymastíme a vysypeme múkou. Maslo vyšľaháme dokrémova, pridáme cukor a šľaháme ďalej. Po jednom zašľaháme vajcia a dobre zapracujeme. Pridáme vanilku. Potom vmiešame 150 g jahodového koncentrátu a jogurt. V druhej mise spolu zmiešame múku, prášok do pečiva a štipku soli a zapracujeme do cesta. Vmiešame odložené jahody a nanesieme do pripravenej formy. Pečieme asi 60 minút dozlatista. Vyberieme, necháme asi 30 minút chladnúť a až potom vyklopíme. Na polevu vymiešame práškový cukor s odloženým jahodovým pyré a nalejeme na bábovku. Môžeme ozdobiť čerstvými jahodami.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 60 minút

Ružová bábovka s jahodami Zdroj: Shutterstock

Mandľovo-jahodová torta s tvarohom

8 kúskov

NA CESTO: ● 6 vajec ● štipka soli ● 150 g trstinového cukru ● 200 g mletých mandlí ● 60 g vanilkového pudingu ● 80 g celozrnnej špaldovej múky ● 1 ČL prášku do pečiva

NA KRÉM: ● 600 g nízkotučného tvarohu ● 200 g gréckeho jogurtu ● 40 g brezového cukru ● 1 ČL vanilkovej esencie

OKREM TOHO: ● 750 g jahôd ● 4 PL jahodovej marmelády

Rúru predhrejeme na 180 °C a pripravíme si dve tortové formy, ktoré vystelieme papierom na pečenie. Na cesto vyšľaháme vajcia so štipkou soli na hustý krém. Asi po minútke postupne pridávame cukor. Múku premiešame s vanilkovým pudingom a práškom do pečiva a zľahka zapracujeme do vajcovej zmesi. Zamiešame mandle a nanesieme do pripravených foriem. Pečieme 30 až 35 minút dozlatista. Potom vyberieme, vyklopíme z foriem a necháme úplne vychladnúť. Na krém vymiešame tvaroh s jogurtom, cukrom a vanilkovou esenciou. Korpusy priečne rozkrojíme a potrieme najprv marmeládou a potom aj tvarohovým krémom. Obložíme očistenými a nakrájanými jahodami a poukladáme na seba. Dáme do chladničky vychladiť.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 35 minút

Mandľovo-jahodová torta s tvarohom Zdroj: Shutterstock

Bazový cheesecake s jahodami

12 kúskov

● 2 vajcia ● štipka soli ● 50 g cukru z kokosových kvetov ● 40 g špaldovej celozrnnej múky ● 1 PL škrobovej múčky ● 525 g čerstvého smotanového syra ● 300 g bieleho tučného jogurtu ● 3 PL citrónovej šťavy ● 50 g medu ● 1 balíček práškovej želatíny ● 100 ml bazového sirupu ● 1 balíček číreho tortového želé ● bazové kvety a 250 g jahôd na ozdobu

Oddelíme od seba bielky a žĺtky. Bielky vyšľaháme so štipkou soli na tuhý sneh. Žĺtky vyšľaháme s ko- kosovým cukrom na hustú a svetlú penu. Pridáme preosiatu múku a škrobovú múčku a zapracujeme. Opatrne vmiešame sneh z bielkov a nanesieme do tortovej formy vystlanej papierom na pečenie. Pečie- me 12 až 15 minút pri teplote 180 °C. Potom vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Na krém vymiešame jogurt s tvarohom, citrónovou šťavou a medom dohladka. Želatínu necháme napučať v 150 ml vody. Potom prelejeme do hrnčeka a ohrievame za stáleho miešania, kým sa nerozpustí. Rýchlo zapracujeme do krému. Okolo korpusu upevníme tortovú obruč a vlejeme krém. Dáme do chladničky. Medzičasom pridáme do hrnca bazový sirup so 150 ml vody a s tortovým želé. Za stáleho miešania pomaly privedieme do varu, stiahneme z ohňa a necháme trocha vychladnúť. Potom opatrne nalejeme na cheesecake a dáme aspoň na 3 hodiny do chladničky stuhnúť. Pred podávaním ozdobíme nakrájanými jahodami a bazovými kvetmi.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 15 minút

Čas chladenia: 3 hodiny