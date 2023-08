Mandľový nákyp s ringlotami

4 porcie

2 veľké vajcia ● 80 g krupicového cukru ● štipka soli ● 200 g mletých mandlí ● 30 g hladkej múky ● 100 ml smotany na šľahanie ● 4 žlté ringloty ● 10 g masla ● 2 PL sekaných mandlí ● 20 g práškového cukru

Vajcia vyšľaháme s cukrom dopenista. Postupne zapracujeme mleté mandle, soľ, múku a smotanu. Hladké cesto dáme na krátko do chladničky. Rúru predhrejeme na 170 °C a formu vytrieme maslom. Ringloty rozpolíme a vyberieme jadierka. Cesto nalejeme do pripravenej formy a obložíme polovicami ringlôt reznou stranou nahor. Jemne vtlačíme do cesta a posypeme nasekanými mandľami. Pečieme asi 30 až 35 minút. Vyberieme a ešte teplé posypeme práškovým cukrom. Podávame vlažné alebo vychladnuté.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 35 minút