Rezy s banánovým mousse

8 až 12 kúskov

NA CESTO: 5 vajec ● 1 hrnček cukru ● 1/2 hrnčeka škrobovej múčky ● 1/2 hrnčeka hladkej múky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 2 PL kakaa

NA PENU: 6 plátkov želatíny ● 1 citrón ● 4 zrelé banány ● 2 PL medu ● 2 bielky ● štipka soli

OKREM TOHO: 200 g čokolády ● 50 ml smotany na šľahanie ● 1 banán na ozdobu

Na cesto vyšľaháme cukor s vajcami dopenista. Potom po jednom zapracujeme aj zvyšné suroviny a nalejeme na vyšší plech vystlaný papierom na pečenie. Povrch uhladíme a pečieme pri teplote 160 °C asi 30 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na penu namočíme želatínu do studenej vody a necháme 5 minút napučať. Banány ošúpeme a spolu s citrónovou šťavou a medom rozmixujeme na kašu. Želatínu vymačkáme a rozpustíme na miernom ohni, nevaríme. Zamiešame do banánovej kaše a dáme do chladničky. Bielky vyšľaháme so štipkou soli dotuha. Len čo začne banánová zmes želírovať, zamiešame sneh z bielkov a nanesieme na vychladnutý korpus. Uhladíme a dáme do chladničky najmenej na 2 hodiny stuhnúť. Pred podávaním pripravíme ganáš z rozpustenej čokolády a horúcej smotany a nalejeme na povrch rezov. Necháme stuhnúť a až potom nakrájame. Ozdobíme banánmi.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 30 minút

Čas chladenia: 2 hodiny