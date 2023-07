Crema catalana

6 porcií

500 ml plnotučného mlieka ● 5 žĺtkov ● 75 g krupicového cukru ● kôra z 1/2 citróna ● kôra z 1/2 pomaranča ● 1 vanilkový struk ● 1 celá škorica ● 1 PL kukuričného škrobu

Mlieko, škoricu, rozpolený vanilkový struk, citrónovú aj pomarančovú kôru privedieme do varu. Stiahneme z ohňa a necháme 15 minút lúhovať. Precedíme. Žĺtky s cukrom a kukuričným škrobom vyšľaháme do hustej peny. Ochutené mlieko prelejeme do hrnca a začneme ohrievať. Tesne pred varom prilejeme pomaly žĺtky a ihneď zašľaháme. Za stáleho miešania varíme do zhustnutia. Krém nalejeme do ohňovzdorných misiek, povrch prekryjeme papierom na pečenie a dáme do chladničky. Pred podávaním odstránime papier a každú misku posypeme lyžicou cukru. Misky dáme pod gril a cukor necháme jemne skaramelizovať. Chladíme v chladničke ešte aspoň 10 minút.

Čas prípravy: 40 minút