Slovenské makovky

10 kúskov

NA CESTO: 260 ml vlažného mlieka ● 21 g droždia ● 100 g cukru ● 250 g hladkej múky ● 250 g polohrubej múky ● 1/2 ČL soli ● 1 vajce ● 1 vanilkový cukor ● 60 g masla ● citrónová kôra z 1/2 citróna

OKREM TOHO:1 vajce ● celý mak

Do misky vlejeme 60 ml vlažného mlieka, droždie, pridáme 1 lyžičku cukru, 1 lyžicu hladkej múky, premiešame, zakryjeme a necháme vzísť kvások. Trvá to približne 10 minút. Do veľkej misy preosejeme obe múky, pridáme soľ, zvyšný cukor, vajce, vanilkový cukor a premiešame. Zvyšné vlažné mlieko zmiešame s roztopeným maslom a vlejeme k múkam. Pridáme kvások, nastrúhanú citrónovú kôru a vymiesime hladké cesto. Cesto dáme do misy vysypanej múkou, prikryjeme ho a necháme minimálne hodinu kysnúť, aby zdvojnásobilo svoj objem. Cesto rozdelíme na 10 častí. Z každej časti vytvarujeme bochníček. Ten následne rozvaľkáme a zvinieme do tvaru rožka. Rožky poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie, prikryjeme ich a necháme ešte 20 až 30 minút podkysnúť. Rúru vyhrejeme na 180 °C. Podkysnuté rožky natrieme rozšľahaným vajíčkom. Posypeme ich celým makom a vložíme do rúry. Pečieme 15 až 20 minút, aby boli zlatohnedé. Upečené makovky necháme vychladnúť na mriežke.

Čas prípravy: 30 minút

Čas kysnutia: 90 minút

Čas pečenia: 20 minút