Citrónový sirup

500 ml/1 fľaša

● 500 ml vody ● 250 g xylitolu (brezový cukor) ● 1 ČL pektínu ● 10 g kyseliny citrónovej ● 2 citróny

Citróny nakrájame na plátky. Zmiešame spolu xylitol, pektín aj kyselinu citrónovú a zamiešame ich do studenej vody. Dáme do hrnca a privedieme do varu. Vložíme plátky citróna a pod pokrievkou necháme odstáť aspoň 24 hodín. Zlejeme cez sitko a znova necháme prejsť varom. Nalejeme do sterilizovanej fľaše, uzavrieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 10 minút

citrónový sirup Zdroj: SHUTTERSTOCK

Čerešňový sirup so škoricou

500 ml/1 fľaša

● 500 ml čerstvej čerešňovej šťavy ● šťava z 1 citróna ● menšia škorica + štipka soli ● 450 g xylitolu

Čerstvo odšťavenú čerešňovú šťavu zmiešame s citrónovou šťavou, so soľou, škoricou a xylitolom. Dáme do hrnca a privedieme do varu. Varíme asi 10 minút. Odstránime škoricu a nalejeme do pripravenej sterilizovanej fľaše. V chladničke nám vydrží aj dva týždne.

Čas prípravy: 15 minút

Zdroj: Shutterstock

Jablkový sirup s limetou

200 ml/1 pohár

● 2 l jablkovej šťavy (čerstvo odšťavenej) ● 2 limety

Z limetiek vytlačíme šťavu a dáme spolu s jablkovou šťavou do hrnca. Privedieme do varu a varíme, až kým sa objem nezmenší na 200 až 300 ml. Zmes nalejeme do sterilizovaného pohára, uzavrieme a necháme vychladnúť. Skladujeme v chladničke 4 až 6 týždňov.

Čas prípravy: 30 minút

Zdroj: Shutterstock

Mätový sirup

1 liter/2 fľaše

● 200 g čerstvej mäty ● 1 l vody ● 1,5 citróna ● 600 g xylitolu

Mätu opláchneme a celú aj so stonkou nasekáme. Jeden citrón nakrájame na menšie kúsky aj s kôrou. Zvyšnú polovicu citróna odšťavíme. Dáme do hrnca a zalejeme vodou. Privedieme do varu a asi minútku povaríme. Potom prikryjeme pokrievkou a necháme aspoň 24 hodín lúhovať. Občas premiešame. Po 24 hodinách opäť privedieme do varu a necháme vychladnúť. Potom prelejeme cez jemné sitko alebo gázu. Dáme spolu so xylitolom do hrnca a varíme, kým sa xylitol nerozpustí. Ešte horúci sirup nalejeme do sterilizovaných fliaš, uzavrieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 20 minút