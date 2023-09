Paradajkový tart

4 porcie

NA CESTO: 3 PL slnečnicových semienok ● 220 g špaldovej múky ● 100 g masla ● soľ ● 1 ČL provensálskych byliniek ● 90 ml studenej vody

NA PLNKU: 400 g cherry paradajok ● 1/2 cibule ● 250 g mascarpone ● 2 vajcia ● 50 ml vody ● 1 PL olivového oleja ● soľ ● mleté čierne korenie ● 4 PL strúhaného syra

Na cesto nasekáme semienka nadrobno. Zmiešame spolu s múkou, maslom, so štipkou soli, s bylinkami a vodou a vypracujeme hladké cesto, ktoré dáme na 15 minút do chladničky. Paradajky rozpolíme. Cibuľu ošúpeme a nasekáme nadrobno. V mise vymiešame mascarpone s vajcami, vodou, olivovým olejom a so syrom. Zapracujeme cibuľu, osolíme a okoreníme. Cesto vyvaľkáme na veľkosť o trocha väčšiu ako tartová forma a prenesieme do formy. Dno popicháme a nanesieme plnku. Poukladáme paradajky reznou stranou nahor a dáme piecť pri teplote 200 °C približne na 35 minút.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 15 minút

Čas pečenia: 35 minút