1. Usmievajte sa

Dávajte si pozor na to, aby ste nepôsobili namyslene a zduto. Nikto od vás nechce, aby ste chodili s vycerenými zubami od ucha k uchu celých osem hodín, ale pri stretnutí s inými kolegami napríklad na toalete či v kuchynke na káve sa môžete aspoň trochu pousmiať. Hneď to odľahčí atmosféru a ten druhý si vás zapamätá ako milú a usmiatu osôbku.

2. Neohovárajte

Kto je aspoň trochu inteligentný, vie, že keď raz kolegyňa pred vami ohovára inú kolegyňu, takmer so stopercentnou istotou bude ohovárať aj vás pred inými kolegami. O tom niet pochýb! A keď sa „ukážete“ ako tá, ktorá si vie pustiť jazyk na špacírku, skôr či neskôr sa vám to vráti ako bumerang a budete terčom ohovárania.

3. Podeľte sa

Ak vám svokra či mama nabalí na pondelok do práce nedeľné koláče, ponúknite nimi aj kolegov. Nie všetkých, aspoň tých najbližších. Samozrejme, celú firmu nemôžete živiť, ale ukážete im, že nie ste lakomá. Navyše chvíľu si s nimi posedieť na kávičke a pomaškrtiť utuží kolegiálne vzťahy.

4. Nehovorte o intímnostiach

Na to máte kamarátky mimo práce alebo sestru. Odborníci odporúčajú neprenášať súkromné pikantérie z postele do práce. Niektoré neseriózne kolegyne by ich isto rady a dosť rýchlo „rozkvákali“ po celej firme. Asi by ste neboli nadšená, keby každý vo výťahu či v šatni vedel, že ste napríklad poslednú noc nedosiahli orgazmus…

5. Pomáhajte

Ak vám šéf zadelí, aby ste zaučili novú kolegyňu, negúľajte pri tom očami. Aj vy ste kedysi začínali a isto vám padla vhod ochotná a trpezlivá kolegyňa, ktorá vás zasvätila do všetkého, do čoho bolo treba. Vieme, že potom nestíhate svoju prácu, ale dohodnite sa so šéfom, aby vás trochu odbremenil, aby ste sa mohli venovať novej kolegyni. Nikdy totiž neviete, kto to bude a či ju ešte v živote nebudete potrebovať… A ona si isto zapamätá, ako ste sa k nej správali.

6. Peniaze sú tabu!

„Ty si mala aké odmeny?“ „Prepáč, ale o peniazoch sa nechcem rozprávať.“ Takto by ste mali odpovedať, ak je vaša kolegyňa príliš zvedavá. Presne toto je totiž kameň úrazu! Len čo niekto zistí, že máte vyšší plat ako on za tú istú prácu, oheň je na streche! Pritom každý má právo vyjednať si také podmienky, aké chce. Lenže kolegyňa to nepochopí, tomu verte… A ešte niečo: Nad tým, ktorej kolegyni požičiate peniaze, poriadne popremýšľajte! Nie od každého sa vám totiž vrátia.

7. Neklamte

Ak napíšete šéfke alebo kolegyni, že neprídete do práce, lebo sa necítite dobre, a ak potom zavesíte na Facebook fotku z výletu, na ktorom ste vyškerená, nielenže riskujete vyhodenie, ale navždy stratíte dôveru. A ak vám aj v budúcnosti bude zle, nikto vám už neuverí, že to tak naozaj je… Stanete sa tou, ktorá si vymýšľa a neustále sa vyhovára a klame. Toto označenie sa s vami bude vliecť navždy. Oveľa lepšie je radšej priznať šéfovi, že potrebujete voľno a prácu si dorobíte večer (ak sa dá). Teda ak máte rozumného šéfa.

8. Nehrešte

Vulgárny slovník sa dá akceptovať v krčme pri sledovaní majstrovstiev sveta v hokeji alebo vo futbale, nie v práci. Sem-tam pri vypätí sa môže stať, že vám ujde nejaké škaredé slovo, ale aj to sa dá povedať tichšie, nie na celú firmu nadávať a hrešiť. A dupľovane v prípade žien, ktoré by mali byť dámami. Ale platí to aj pre mužov. Navyše obťažujete tým pri práci iných, ktorí sa potom ťažšie sústredia na prácu.

9. Umývajte sa

Prísť do práce čerstvo osprchovaná, s umytými zubami a navoňaná je niečo, čo by malo byť samozrejmé. Nie každý však takto „funguje“. Pritom si neuvedomuje, že ho niekedy viac „cítiť“ a tým rozvíri pokojnú pracovnú hladinu. Nemusíte prísť vymaľovaná ako modelka ani oblečená v značkovom odeve, iba dodržiavajte základné hygienické návyky. A keď si nestíhate umyť mastné vlasy, siahnite aspoň po suchom šampóne.

10. Vyjadrite podporu

Môže sa stať (hoci sa to neodporúča), že sa vám nejaká kolegyňa zverí s tajomstvom alebo trápením. Urobí to zrejme preto, lebo je zúfalá a dôveruje vám, ste jej nejakou formou sympatická. V takom prípade sa snažte, aby z vás to tajomstvo nikdy nevyšlo von – hlavne nie v práci. Zároveň sa ju snažte podporiť a povzbudiť. Nedovoľte však, aby si z vás urobila bútľavú vŕbu, pretože by to v konečnom dôsledku mohlo byť pre vás vyčerpávajúce.

11. Žiadne bozky!

Ak máte na pracovisku aj svoju polovičku, dohodnite sa, že tam si nebudete prejavovať náklonnosť. Čiže žiadne božteky, tľapkanie po zadku, hladkanie pred kolegami, ale ani hádky, keď práve nebudete mať najlepší deň. Skrátka, emócie na pracovisku majú ísť bokom a v prípade manželov alebo partnerov dvojnásobne!

12. Rešpektujte iných

Vždy sa snažte nejako rozumne dohovoriť so všetkými. Byť slušná, ale zároveň profesionálna. Nemusíte byť s každým kamarátka, to sa ani nedá, ale môžete byť ku každému milá. Ak však z opačnej strany príde iná reakcia, vyriešte ju najlepšie medzi štyrmi očami. Ak ani to nezaberie, skúste sa porozprávať so šéfom. Ak ani vtedy nedôjde k náprave, ktorú považujete za nutnú, zvážte výmenu zamestnania.