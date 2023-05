Akt uzavretia manželstva však rokmi prešiel mnohými zmenami. Namiesto rodiny a dediny dnes existujú svadobné agentúry, ktoré pomáhajú nevestám, ženíchom a ich rodinám, aby bol tento jedinečný deň presne taký, ako si predstavujú. Dokážu naplánovať svadbu na mieru, podľa želania budúcich manželov a rodina nemusí riešiť žiadne organizačné záležitosti. Marta, odborníčka na svadby, nám prezradila okrem iného to, aké sú dnešné trendy a aké novinky sa objavujú.

Odpovedá Marta zo svadobnej agentúry Special Bridesmaids:

Má z vašej skúsenosti uzavretie manželstva menšiu váhu ako v minulosti?

– Myslím si, že nebudeme klamať, ak povieme, že všetci, či už v minulosti, alebo dnes, považujú svadbu za jeden z najdôležitejších dní v živote. Je to spečatenie lásky pred najbližšími a priateľmi a je to rovnako dôležité pre nevestu aj ženícha. Uzavretie manželstva určite nemá menšiu váhu ako v minulosti, niekedy máme skôr pocit, že dnešné páry si viac uvedomujú hodnotu manželstva, pretože žijeme v oveľa modernejšej a slobodnejšej dobe a na rozhodnutie zosobášiť sa už nemusia vplývať ekonomické alebo sociálne aspekty.

Ako to vnímate vy, čo sa najviac zmenilo za posledné roky v svadobných trendoch?

– Z pohľadu svadobnej agentúry máme pocit, že práve svadobné výzdoby prešli asi najväčšou revolúciou. Možno preto, že ide o vizuálne dielo a okamžite zaujme už na prvý pohľad, a dalo by sa povedať, že svadobná výzdoba vytvorená agentúrou je jedno z najmladších odvetví v svadobnom biznise. Požiadavky snúbencov sa z roka na rok zvyšujú a to sa odráža aj v konceptoch svadobných výzdob. Páči sa nám, že nevesty už nemajú jednotnú „predpísanú“ predstavu, ako by mala vyzerať svadobná výzdoba, ale prichádzajú plné nápadov a inšpirácií a hlavne chcú, rovnako ako my, aby výzdoba a celý svadobný deň odzrkadľovali ich – svadobný pár.

Sú v móde veľké svadby s kopou hostí a poriadnou svadobnou hostinou alebo je dnes v kurze skôr minimalizmus?

– Pokiaľ ide o veľkosť svadby, ešte stále to závisí od regiónu, kde sa svadba koná. To, čo sa považuje za priemer na strednom Slovensku, nemusí platiť na východnom alebo západnom Slovensku. Dôležité je len to, aby sa na nej nachádzali ľudia, s ktorými chcú nevesta a ženích osláviť svoj nový spoločný začiatok – koľko to bude hostí, je len na nich. (Úsmev.)

A čo výzdoba, aká je aktuálne v kurze?

– Čo sa týka svadobnej výzdoby, medzi tie najpopulárnejšie ešte stále patrí „greenery“ výzdoba (veľa zelene) v kombinácii s bielou a so zlatou. Obľúbené sú aj štýly glamour (jednoduché čisté línie, väčšinou v jednej farbe a väčšinou v bielej) alebo boho (prevládajú zemité naturálne tóny a ich odtiene, ktoré sa často kombinujú so sušenými kvetmi a s trávami). Farbou roka 2023 sa ale stala odvážna viva magenta. No neexistuje farba alebo štýl, ktorý by nemohol byť súčasťou svadobného konceptu. Niektoré páry k nám prichádzajú s jasnou predstavou o svadobnej výzdobe, ale máme aj páry, ktoré si nechajú poradiť alebo celý svadobný koncept nechávajú na nás. Dnes sa už väčší dôraz kladie na priestor – svadobná výzdoba už nie je len o tom, ako vyzerá stôl, ale aký dojem vytvorí priestor ako celok. Preto v rámci svadobného konceptu môžete nájsť náročnejšie inštalácie, ktoré dokážu zmeniť priestor na nepoznanie. Čoraz väčšiu popularitu získavajú rôzne extra služby, ktoré nájdete na svadbách na spestrenie času pre hostí – pánsky kútik s whisky a cigarami, dámsky kútik s proseccom, detský kútik s animátorom, oddychová zóna či barman, ktorý vám pripraví drink na želanie... Možností je veľa a fantázii sa medze nekladú.

Ktorý zvyk z minulých čias podľa vás pretrval a zachoval sa dodnes vo viacerých regiónoch?

– Krásnym svadobným zvykom, ktorý prežil tieto neustále sa meniace svadobné trendy až do dnešných čias, je čepčenie, ktoré býva pekným spestrením programu. Aj ono prešlo svojou evolúciou, pretože dnes to nemusí byť len na klasickú ľudovú nôtu, ale aj s prvkami súčasnosti a v modernom prevedení.