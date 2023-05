Opýtali sme sa dvoch čitateliek, ktoré majú presne opačný názor na to, či zostať doma s dieťaťom alebo pracovať.

Alena (33), referentka: Vnímala som to ako nezaslúžený dar

Alena v tom má jasno, užila si čas s deťmi ako prázdniny. Zdroj: Shutterstock

Mám dve deti, ktoré som mala po sebe, takže namiesto troch rokov som bola doma šesť, ale vôbec mi to nevadilo. Bola som rada, že dcéram môžem dať čo najviac pozornosti, lásky a času. Tešila som sa na materstvo, odkedy som sa začala hrať s bábikami, a keď som konečne mohla mať doma „živé bábiky“, bol to splnený sen. Konečne som ich obliekala do krásnych šiat, vyvárala dobroty, vypekala, zaplietala vrkôčiky, chodila na prechádzky, kupovala krásne hračky, maľovala s nimi, tancovala a spievala… Miestami som to vnímala ako prázdniny, akoby som dostala nezaslúžený dar, keď môžem vypadnúť z dospeláckeho kolotoča a vďaka deťom na chvíľu znovu vnímať svet tak čisto a nevinne. A vlastne si ho aj užiť. Teraz som dva roky v práci a niekedy by som si to znovu rada zopakovala. Uvidíme, možno si ešte jednu pauzu aj darujem… Na druhej strane chápem mamy, ktoré z finančných dôvodov musia pracovať aj popri deťoch.

Zorica (42), manažérka: Nevedela som si predstaviť zostať doma

Zoricu odcudzovali, že myslí len na seba, keď stále pracuje, ale jej to tak vyhovovalo. Zdroj: Shutterstock

Mne sa podarilo mať dieťa až vo vyššom veku a všetci mi vraveli, nech to vychutnám, keď sa už podarilo. Ale nevedela som si predstaviť zostať doma. Chápem, že mnohé mamičky ma ukameňujú, a veru som si za chrbtom vypočula kdečo – nikto nemal odvahu povedať mi to do očí. Odsudzovali ma, že pracujem s bábätkom, podľa nich som myslela len na seba. No našťastie som dosť vyzretá osoba, aby som si to vedela obhájiť a nepodľahnúť tlaku okolia a akýmsi očakávaniam, dokonca aj od rodiny. Našťastie manžel s tým nemal problém. Koniec koncov, bola som hlavnou živiteľkou rodiny. Moje riadiace postavenie v práci, ktorá ma mimochodom nesmierne bavila, nám prinášalo pohodlný život. Zabezpečili sme malému opatrovateľku, ktorá mi ho dokonca nosila do práce na dojčenie a často bola so synom priamo vo firme. Chápem, že každý to má inak, ale myslím si, že keď mama je šťastná a spokojná, aj dieťa je šťastné a spokojné.