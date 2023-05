Kto by sa nechcel prebudiť uprostred borovicového lesa v prémiovom stane s raňajkami na terase, alebo tam stráviť lenivé popoludnie s pohárom vína v ruke? Toto všetko je možné počas dovolenky v glampingu!

Dovolenka snov

Tento koncept si v posledných rokoch získal mnoho priaznivcov. Kombinuje totiž to najlepšie z najlepšieho, pokiaľ ide o dovolenku. Týmto spôsobom strávite svoj oddychový čas v pokoji a v spolužití s ​​prírodou, zároveň luxusným a moderným spôsobom. Falkensteiner Premium Camping Zadar je jedným z miest, kde môžete zažiť skutočné čaro dovolenky obklopení prírodou. Napriek tomu, že toto miesto nájdete v pokojnom borovicovom lese 17 km dlhej pláže Borik, nachádza sa v centre Dalmácie, Zadare, len pár minút od všetkých atrakcií, ktoré toto mesto ponúka.

Falkensteiner Premium Camping Zadar Zdroj: Falkensteiner Hotels & Residences Chorvátsko

Čo tam nájdete?

Prepracovaný dizajn, súkromná pláž, výborná kuchyňa, prispôsobená vegánom alebo tým, ktorí dbajú na príjem laktózy, vlastnú wellness, nespútanú prírodu, a napriek tomu len desať minút chôdze od centra mesta! Tento kemp prináša exkluzivitu miesta v uzavretom rezorte, rovnako ako najvyššie štandardy a predpisy pre bezpečnú a príjemnú dovolenku. Je to jediný kemp v Zadare, ktorý je otvorený po celý rok a obklopený štyrmi národnými parkami. Ako možnosti ubytovania sú ponúkané pozemky, mobilné domy a už spomínaný glamping s elektrinou, kanalizáciou a vodou. Kemp ponúka aj upravenú krajinu, priestranný bazén a samostatný detský bazén so šmykľavkami, à la carte reštauráciu s výhľadom na more. Okrem toho aj pestrý program aktivít a zábavy, oblasť Acquapura SPA so saunami a posilňovňou, 24 - hodinovú ostrahu, bezplatné Wi-Fi / WLAN a aj nabíjacie stanice pre hybridné vozidlá.

Falkensteiner Premium Camping Zadar Zdroj: Falkensteiner Hotels & Residences Chorvátsko

Pre bezstarostnú dovolenku

Falkensteiner Premium Camping Zadar bol uznaný ako jeden z kempov, ktoré získali ocenenie „Najlepšie kempy Chorvátska“, „Najlepšie kempy ADAC“ a „Cena ACSI“. Prečo? Odpoveď je úplne jednoduchá. Ponúka mobilné domy a stany vybavené všetkým moderným vybavením, ktoré zabezpečí, že vaša dovolenka bude bezstarostná. Ubytovacie jednotky majú manželské postele, plne vybavené kúpeľne, systém vykurovania a chladenia, obývaciu izbu s kuchynským a jedálenským stolom a stoličkami a záhradným nábytkom. Falkensteiner Premium Camping Zadar je jediný päťhviezdičkový kemp v Dalmácii, ktorého mobilné domy a Glamping Premium Home potešia svojím dizajnom a spájajú všetku krásu a nádheru prírody.

Falkensteiner Premium Camping Zadar Zdroj: Falkensteiner Hotels & Residences Chorvátsko

Rezervujte si letnú dovolenku Falkensteiner a ušetrite až 15%

Snívať o letnej dovolenke? Zarezervujte si ju čo najskôr a môžete sa tešiť, jako budete sledovať Tešte slnečný svit pri mori s až 15% zľavou na rezerváciu! Viac sa dozviete na: Premium Camping Zadar.