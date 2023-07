Mali na vás už muži nepríjemné NARÁŽKY? Aj to patrí k násiliu či OBŤAŽOVANIU! Ako sa BRÁNIŤ?

Zrejme každá z nás sa už ocitla v situácii, keď sa cítila nepríjemne. Možno na vás pokrikovali nejakí neznámi muži, ktorí mali nepríjemné narážky, alebo ste boli v situácii, keď ste sa cítili nekomfortne napríklad v práci, kde vaši kolegovia na vašu adresu smerovali nevhodné poznámky. Aj toto všetko patrí k násiliu alebo obťažovaniu. Nejde totiž iba o násilie fyzické, ale patria k nemu aj nevhodné vtipy, narážky, manipulácia či sexistické poznámky.

Moderná sebaobrana

Manželia Jasmína a Pavel Houdekovci sa venujú práve tejto problematike. Jasmína sa s násilím v živote stretla osobne – v jeho najkrutejšej forme. Manželia sa rozhodli napísať knihu, v ktorej opisujú najbežnejšie situácie. Jasmína je dlhoročnou inštruktorkou v centre Moderní sebeobrana.

Zdroj: archív J. H.

Ak ste ešte nepočuli tento pojem, sama lektorka ho dokáže vysvetliť prakticky: „Väčšina z nás bola niekedy terčom hlúpych komentárov, oplzlých vtipov, obťažovania. Veľa z nás narazilo na onanistu alebo na dotieravého kamaráta. Niektoré z nás vrátane mňa boli znásilnené a boli v toxických vzťahoch s manipulátormi. Moderná sebaobrana nás učí, ako zastaviť násilie skôr, než vypukne. Ako mu predísť a ako riešiť to, keď sme sa už ocitli uprostred konfliktu,“ vraví a dodáva, že na začiatku musíme pripustiť, že násilie sa týka aj nás, a potom si musíme dovoliť sa brániť. „Bez odhodlania a presvedčenia o tom, že mám právo brániť sa, nám budú akékoľvek poučky nanič. Viete, že väčšina ľudí v krízovej alebo nepríjemnej situácii zamrzne? To je ten stav, keď nie sme schopné si vybaviť odpoveď ani vlastné telefónne číslo. Totálnou paralýzou trpí 50 % obetí sexuálneho násilia. Aby sme sa mohli brániť, musíme pracovať so všetkými týmito informáciami.“

Sama zažila agresiu

Ako sme už spomínali v úvode, násilie nie je len fyzické, to je všetkým jasné. Ako však rozoznať to psychické? Podľa Jasmíny treba počúvať svoj vlastný vnútorný hlas a ten „divný“ pocit, ktorý vám našepkáva, že tu niečo nehrá alebo že sa vám to nepáči. „Zbystrite pozornosť zakaždým, keď si toto pomyslíte. Každý agresor sa prejaví dávno predtým, ako vám dá prvú facku. Bola som rok vo vzťahu s mužom, ktorý ma na konci tohto vzťahu napadol. Škrtil ma a ťahal za vlasy. V tom čase som robila thajský box. A aj napriek tomu, že som dokázala dať silnú ranu a mohla kopnúť súpera do hlavy, pri domácom násilí mi bol tento bojový šport nanič. Keby som bola poznala metódu modernej sebaobrany, tak by som s ním na to tretie rande nebola šla. Pretože na druhé rande prišiel neskoro, opitý a neospravedlnil sa. Nechala som sa vtedy oklamať jeho aurou introvertného intelektuála. Ľudia ho mali radi, bol to taký ten šikovný, tichý ajťák. Doma ma potom týral tichom, výčitkami, hádkami, opilstvom, nedodržiaval naše dohody, zhadzoval ma. To všetko vyústilo do fyzického násilia. „Red flags“ (červené vlajky, pozn. red.) som videla dávno predtým, ale dúfala som, že sa mýlim, že sa zmení, že to bude dobré, že to spolu zvládneme,“ zveruje sa s vlastnou bolestivou skúsenosťou.

Zdroj: archív J. H.

Strach je kamarát

Autorka knihy Moderná sebaobrana vysvetľuje, že strach je náš priateľ a že práve vďaka nemu alebo divnému pocitu vieme, že máme spozornieť. „Aby nás však strach neparalyzoval, je dobré zaujať silný postoj – rozkročiť sa, ruky dať pred seba a dôrazne povedať ‚NIE!‘ Správnou komunikáciou vyriešite 90 % všetkých konfliktov,“ vraví smelo a objasňuje, že to platí nielen pri tých na ulici s cudzími ľuďmi. Podľa jej slov dôraznou a nekompromisnou komunikáciou odradíte aj dotieravého kolegu, opitého strýka na rodinnej oslave alebo oplzlého lekára.