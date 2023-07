Skoncujte s týmito ZLOZVYKMI pri upratovaní! Odstráňte najmä TENTO JEDEN a uľahčíte si život!

Máme len jednu handru

Ak utierate jednou handričkou kuchynskú dosku, stôl aj kúpeľňu, robíte zásadnú chybu. Aj keď medzitým handru prepláchnete alebo použijete iný čistiaci prostriedok, niektorých baktérií či nečistôt, ktoré sa v handre zachytili, sa nezbavíte. Naopak, zbytočne ich roznášate na ďalšie povrchy. Zaobstarajte si špeciálne handričky na upratovanie, a to z materiálov, ktoré nezanechávajú vlákna, dokonale utrú prach a nevpijú toľko čistiaceho prípravku.

Neumývame kôš

Cez vrecko v koši na odpadky môžu prenikať nečistoty, omrvinky alebo presakovať vlhkosť a niekedy sa stane, že odpadky padnú aj mimo. Kôš je tak liahňou pre nečistoty a baktérie a niekedy zapácha. Preto ho nezabúdajte raz týždenne umyť vrátane jeho poklopu. Vypláchnite ho horúcou vodou s octom alebo dezinfekčným prostriedkom.

Zdroj: shutterstock

Krájame na nej všetko

Zabudnite na používanie rovnakej dosky na krájanie mäsa a zeleniny. Surové mäso môže obsahovať baktérie, ktoré by nemali prísť do styku s potravinami, ktoré budete konzumovať surové. Majte samostatnú dosku na mäso, ďalšiu na zeleninu a ovocie a ešte jednu na krájanie aromatických potravín, ako je cibuľa, cesnak či ryby. Dosku na krájanie mäsa po použití vždy dôkladne umyte a raz za čas vydezinfikujte octom alebo citrónovou šťavou.

Nestaráme sa o práčku

Aby práčka správne fungovala, musíte sa o ňu patrične starať. Jej gumové časti utrite po každom praní. Raz mesačne vyčistite celú práčku. Použiť môžete aj špeciálny prípravok, ktorý slúži na vyčistenie horšie dostupných miest, odstránenie vodného kameňa a mastnoty. Alebo sa do čistenia môžete pustiť bez použitia chémie. Pol hrnčeka jedlej sódy nasypte do priehradky na prací prášok a do bubna nalejte tri hrnčeky octu. Potom nastavte svoju práčku na najdlhší cyklus a najvyššiu teplotu.