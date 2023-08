Etela: Toto nie sú pláže pre mňa!

Zamyslená som si zbierala pri mori mušle, až som pozvoľna vstúpila na nudistickú pláž, o ktorej som netušila. Nudisti sa jeden po druhom dvíhali zo svojich ležadiel a prepaľovali ma pohľadom, lebo som bola jediná v plavkách. Keď som si to uvedomila, zahanbila som sa, a aby si nemysleli, že som ich prišla obzerať, odvrátila som hlavu smerom k moru, no tam ich bolo ešte viac… Keď sa ešte raz narodím, budem olympijská víťazka v rýchlej chôdzi… (Smiech.)



Lenka: Aj šortky boli dobré

Keď som raz zabudla mužove plavky doma na posteli, a to celý balík – mal tam pre istotu asi štyri kusy, celú dovolenku sa kúpal v šortkách. Odvtedy mu kupujem len šortkové plavky.

Mona: Okradli nás?!

Do hľadania zapojila všetkých... potom sa hanbila... Zdroj: Shutterstock

Boli sme na Cypre na dovolenke. Keď ste chceli mať ležadlo, museli ste už o pol ôsmej ráno prísť a zaplatiť si ho. Tak som tam zabehla aj bez rannej kávy a vrátila sa na raňajky. Potom som si to spokojne namierila k svojmu ležadlu. Pláž bola už plná, na mojom mieste už ležali iní ľudia a naše veci boli preč. Chytila ma panika a ponáhľala som sa k ochranke vysvetliť im, že niekto ukradol naše veci a na našich ležadlách sú cudzí ľudia. Boli do toho zapojení štyria ľudia – všetci hľadali naše veci. Nakoniec sa prišlo na to, že ja, ešte dobre rozospatá, som si nezapamätala náš rad. Poplietla som to. Keď sme našli konečne ten správny, naše veci tam ležali úplne nedotknuté. Bola to úľava, ale aj hanba na tri zimy. Všetci si potom robili zo mňa srandu, vraj aby som nezabudla, kde máme ležadlá!