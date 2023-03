1. Kto ich nakreslil? Čiary na planine Nazca v Peru

Donedávna to bola obyčajná púšť, kým v roku 1920 posádka lietadla, ktorá hľadala vodu, neuvidela niečo zvláštne. Skalnatá púšť bola pokrytá zvláštnymi čiarami vyhĺbenými do zeme. Na prvý pohľad sa zdá, že sú to opustené, nikam nevedúce cesty alebo kanály. Niektoré sa však ťahajú v priamej línii celé kilometre a vytvárajú dokonalé geometrické tvary. Iné sú napodobeninou ľudských postáv alebo zvierat, obohatené zvláštnymi detailmi a štylizáciou. Tieto kresby, ktoré nevedno kedy vytvoril neznámy národ, sa zachovali vďaka mimoriadne suchému podnebiu pampy. No aký zámer mali ich tvorcovia, zostáva záhadou. Ani jednu z kresieb nemožno vidieť zo zeme.