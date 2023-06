Rožok je malý, no o to pôsobivejší prales nachádzajúci sa na východnom Slovensku. Je súčasťou Polonín a polonínsky prales patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie pralesy v celej Európe. Tento jedinečný kút prírody je zaradený aj do svetového dedičstva UNESCO.

Práve vďaka obmedzenému vstupu turistov a ochrane sa v ňom zachovalo množstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Raritou je aj fakt, že Rožok nie je domovom len pre jednu, ale pre dve chránené oblasti - Rožok a Rožkovské plieska.

Nádherné staré dreviny vám vyrazia dych. Zdroj: archív Anna Paľunová

Kde ho nájdete

Nachádza sa medzi obcou Ulič a Uličské Krivé. Bolo mi cťou prejsť ním aj s výkladom mimo turistického chodníka. Štruktúra pralesov ma vždy očarí svojou krásou a majestátnosťou, životom samotného dreva v ňom.

V tomto pralese sa nachádza hustá sieť potokov, ktoré vytvárajú prírodné kaskády a vodopády. Táto vodná sústava prispieva k jedinečnej mikroklíme v pralese a vytvára ideálne podmienky pre rast vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Diamanty a zlato

Veľkou zaujímavosťu je mačacie zlato a „poloninské“ diamanty – marmarošské diamanty. Mačacie zlato je minerál so zlatožltým kovovým leskom podobným zlatu. Od zlata ho odlišuje typická vyššia tvrdosť a krehkosť. Názov kameňa pochádza z gréčtiny, pričom „pyrites lithos“ znamená „kameň, ktorý iskrí“. Dôvodom tohto mena je fakt, že keď narazí o pyrit železa, kameň zaiskrí. Kedysi sa používal pri rozkladaní ohňa.

Marmarošské diamanty sú špecifickým minerálom Národného parku Poloniny. Ide o priehľadnú bezfarebnú odrodu kremeňa – krištáľ. Lokalita (tzv. „typová lokalita“), na ktorej bola táto varieta prvýkrát nájdená a opísaná je oblasť Marmaroš v severnom Rumunsku. Bipyramidálne kryštály tejto variety sa vyznačujú výbornou schopnosťou odrazu svetelných lúčov, ktorá spôsobuje pri pozorovaní voľným okom podobnosť s pravými diamantami. Odtiaľ pochádza ich názov marmarošské diamanty.

Tieto vzácne kamene si pozrite v GALÉRII!

Viete, že...

Medzi najvýznamnejšie druhy, ktoré tu môžete nájsť, patria karpatský javor, skalník habrový, pľúciňa zelená, plamienok červený, rôzne druhy chrobákov a mnoho ďalších. Okrem toho je Rožok aj domovom pre množstvo vzácnych vtákov, ktorí sem prichádzajú hniezdiť.

Ak sa chystáte navštíviť Rožok, nezabudnite, že je dôležité dodržiavať pravidlá a ochranné opatrenia. Ak sa vyberiete bez sprievodcu, tak buďte ohľaduplné k prírode a dodržujte značené turistické chodníky.