Stratili ste prácu? NEZÚFAJTE! Vieme, kam sa treba zaregistrovať a na aké dávky máte nárok...

Nezáleží na tom, či ste dali výpoveď alebo vás vyhodili. Po skončení pracovného pomeru by ste mali navštíviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Hoci to nie je vaša povinnosť, ak to neurobíte, prídete o možnosť poberať možnú dávku v nezamestnanosti.



Čo robiť?

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) by ste mali požiadať do desiatich kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru. Budete tak zaradení do evidencie dňom nasledujúcim po ukončení zamestnania. Ak požiadate až po uplynutí týchto desiatich kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, budete zaradení až dňom osobného podania žiadosti.

Zdroj: shutterstock

Ako evidovanie na ÚPSVaR vyzerá a čo na to potrebujete?

Radí Mgr. Katarína Dubovanová, námestníčka sekcie služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Zdroj: archív ÚPSVaR

– Evidencia na úradoch práce je dobrovoľná, nie je povinná, je to možnosť pre občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a zamestnanie si hľadá. V prípade, že občan príde o zamestnanie a má záujem o spoluprácu s úradom práce pri hľadaní zamestnania, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorá je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti. Podmienky zaradenia do evidencie UoZ upravuje zákon o službách zamestnanosti. Po preverení podmienok, to jest či má ukončené zamestnanie, nie je vo výpovednej lehote, či nemá živnosť, či nie je zapísaný v nejakých registroch, či nie je poberateľom starobného dôchodku, či nie je práceneschopný a podobne, môže byť občan zaradený do evidencie UoZ.

Je zaradenie do evidencie uchádzačov o prácu automatické?

– Zaradenie do evidencie UoZ nie je automatické, o zaradenie je nevyhnutné požiadať podaním žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ jedným z možných spôsobov, a to:

• osobne,

• elektronicky, žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,

• odoslať žiadosť prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje autentifikáciu občana.

Ktoré doklady sú na to potrebné?

– Občan predloží doklad o skončení zamestnania, platný občiansky preukaz, na nahliadnutie doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Zdroj: shutterstock

Na ktoré sociálne dávky má evidovaný nezamestnaný nárok?

– Po zaradení občana do evidencie UoZ, keďže žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, sú údaje zasielané do Sociálnej poisťovne. Tá posudzuje nárok na dávku v nezamestnanosti. Poberanie dávky v nezamestnanosti je viazané na evidenciu na úrade práce.

Čo ak je nezamestnaný občan zaevidovaný na ÚPSVaR a zároveň má možnosť chodiť na brigádu alebo do dočasnej, krátkodobej práce na pár hodín?

– Počas evidencie je možné, aby evidovaný UoZ pracoval na dohodu o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru (to jest dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce). Trvanie tejto dohody nemôže presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nemôže presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu fyzickú osobu. V súčasnosti je suma životného minima od 1. júla 2023 v sume 267,88 eura.

Sú obmedzenia, keď to nie je možné?

– Upozorňujeme, že UoZ nesmie mať uzatvorenú dohodu u zamestnávateľa, u ktorého bol pred zaradením do evidencie UoZ v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Rovnako nemôže ísť o zamestnávateľa, ktorý UoZ v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. V zmysle zákona o službách zamestnanosti platí, že 40 dní v kalendárnom roku sa počíta odo dňa uzatvorenia dohody.