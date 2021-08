Keď si ju syn doviedol, tajne som dúfala, že si ju nevezme, ale stalo sa a dnes majú jedenapolročného syna. Nevesta je veľmi lenivá a bordelárka. Keď prídeme k nim na návštevu, vždy ohlásenú, je tam neuveriteľný neporiadok. Všade. Kým nemali dieťa, až tak mi to neprekážalo, teraz už veľmi. Pritom ona je doma s dieťaťom a môj syn dlho do večera v práci.

Malý vnuk sa hrá aj na mesiac neutretej podlahe plnej fľakov, omrviniek a prachu, všade je kopec špinavého riadu a všade sú nejaké veci. Kedysi som sa jej ponúkala, že jej pomôžem, ale ona nechcela. Minule sme sa poriadne kvôli tomu pohádali, neviem sa s tým zmieriť.

Marta

Radí psychologička Mgr. Sylvia Dančiaková:

Chce to hodne diplomacie, trpezlivosť, veľký vklad ochoty a žiadne očakávania. Takto vyzbrojená môžete hľadať cestu k čistej domácnosti pre syna a vnuka. Možno vaša nevesta nie je zameraná na detail a ten neporiadok jednoducho nevníma, možno nemá systém a je úplne na nervy z toho, že s tým upratovaním doslova zabije kopec času a vôbec to nefunguje, možno to nevie, nemá návyk ani zručnosti, nevidí v tom zmysel.

No kritikou, hnevom a vyvolaním konfliktu veci nepomôžete. Takže, môžete opäť zopakovať svoju ponuku – zdôrazniť svoj zámer, že jej chcete pomôcť, pretože matky na materskej majú veľa roboty s bábätkom.

Môžete sa ponúknuť, že pôjdete kočíkovať, ak si chce sama niečo porobiť alebo oddýchnuť. Ako pomoc môžete ponúknuť, že navaríte, alebo sa v rámci návštevy nenútene, len tak medzi rečou, pokúsite vždy pár vecí dať na poriadok. Skúste nevestu počúvať – možno sa cíti osamelá, neistá, vyčerpaná. Možno potrebuje priateľku, ktorá ju posmelí, povzbudí a ukáže jej cestu, ako na to. Porozprávajte sa so synom, ako by svojej žene mohol pomôcť. No buďte jemná a rešpektujte ich hranice.