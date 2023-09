Ak patríte medzi vášnivých obdivovateľov prírody, alebo chcete sebe či svojim deťom prichystať nádherný deň plný unikátnych zážitkov, prijmite našu pozvánku za veľkým dobrodružstvom do podmorského sveta plného úžasných, veľakrát bizarných či nebezpečných tvorov. Za výstavou stojí rozpočtová organizácia LUKUS, samospráva a spoločnosť REDOX s.r.o., ktorá pomohla 50-percentnou refundáciou organizačných nákladov. „Keď sa objavila možnosť zorganizovať takúto unikátnu výstavu v mojom rodnom meste, tak som považoval za povinnosť ju podporiť. Nie je to výstava zameraná len na „aha“ efekt, ale má vzdelávací charakter a má čo povedať aj starším generáciám,“ skonštatoval majiteľ firmy REDOX Roman Malček.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

Od 15. septembra sa v Synagóge Lučenec uskutoční impozantná edukatívna výstava v spolupráci s Discovery „Obri oceánov“, z ktorej sa Vám doslova a do písmena zatají dych. Vidieť budete mnoho jedinečných exponátov, ktoré nás nechajú nahliadnuť do tajomných hlbín svetových oceánov a dovolia nám aspoň poodkryť mnoho tajomstiev, ktoré tieto málo preskúmané teritóriá ukrývajú.



Tešiť sa môžete na desiatku oceánskych obrov v životných veľkostiach, jednu z najväčších zbierok v strednej Európe plnú čeľustí a žraločích zubov z celého sveta a v neposlednej rade interaktívnu zónu, kde budete môcť nahliadnuť do „modrého sveta“ pomocou virtuálnej reality či zvukovej steny, ktorá Vám ponúkne hlasy, zvuky a spevy desiatok podmorských tvorov.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

„Všetky exponáty sú dokonalou kópiou oceánskych obrov vyrobených na základe detailných predlôh vedeckého pôvodu a môžu tak slúžiť i ako úplne verná učebná pomôcka. Väčšina exponátov je naviac zasadená do tematických scenérií, tak aby bol ich príbeh ešte dokonalejší a návštevníci si z výstavy mohli odniesť autentické a výnimočné zážitky zo stretnutia s týmito tvormi“, hovorí o výstave Pavel Kratochvíl z usporadujúcej spoločnosti. „Do veľkého a významného priestoru, akým je synagóga, partia aj výstavy takéhoto formátu. Preto ďakujem partnerom a lučenskej firme REDOX, ktorá nám v rámci spolupráce výstavu priniesla a finančne podporila, keďže samosprávy majú v súčasnosti v súvislosti s kultúrou i športom obrovské problémy,“ poznamenala primátorka Alexandra Pivková.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

Stručné predstavenie exponátov výstavy OBRI OCEÁNOV:

Vráskavec obrovský je najväčší žijúca veľryba a najťažšie zviera, aké kedy vôbec na planéte Zem žilo. Dorastá do dĺžky až 33 metrov a váži cez 200 ton.



Vorvaň obrovský je najväčší z momentálne žijúcich ozubených veľrýb a verí sa, že ide o vôbec najväčšie ozubené zviera na svete, aké kedy na zemi žilo. Najväčší zdokumentovaný jedinec pravdepodobne dosahoval dĺžku až 28 metrov a váhu 150 ton.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

Kosatka dravá je najväčším zástupcom čeľade delfínovitých. Tento všestranný predátor stojí na vrchole morského potravinového reťazca. Samci dosahujú dĺžku 9 metrov a váhu až 10 ton.



Chytľan obrovitý je jeden z najzáhadnejších a najmenej preskúmaných druhov, ktoré brázdia tajomné hlbiny našich oceánov. Najväčší známy exemplár meral úctyhodných 18,5 metrov.



Žralok biely je dokonalý predátor pobrežných vôd väčšiny oceánov. Dosahuje maximálnu dĺžku 6 metrov a hmotnosť okolo 3 tony.



Manta obrovská je najväčším druhom pásožiabrovcov na svete. Dorastá do veľkosti okolo 3 až 5 metrov s rozpätím plutiev okolo 7 metrov, ale boli pozorovaní jedinci s rozpätím až 9 metrov.



Ďalšími exponátmi sú Narval jednorohý, Žralok kladivohlavý veľký, Bieluha severná, Delfín skákavý a Žralok tigrí.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

Zbierka čeľustí a zubov zo sveta žralokov:

Jedná sa o jednu z najväčších zbierok žraločích čeľustí a zubov v strednej Európe. Medzi jej dominanty patria obrie čeľuste žraloka tigrieho, ktorý meral 4 metre, či 18 metrov veľký a niekoľko miliónov rokov starý zub z pravekého žraloka megalodona, ktorý dosahoval dĺžku 30 – 35 metrov a hmotnosť 35 – 45 ton. Ďalším impozantným exponátom je 9 cm zub najväčšieho nájdeného jedinca žraloka bieleho. Túto zbierku nám zapožičal vášnivý potápač, zberateľ a obdivovateľ dokumentov zo žraločej ríše Ing. Pavel Janda so svojou rodinou.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX

Interaktívna zóna

Interaktívna zóna ponúkne možnosť ponoriť sa do podmorského sveta v potápačských virtuálnych okuliaroch a na vlastnej koži si „pochytať“ mnoho úžasných tvorov. Druhým prvkom bude oceánska zvuková stena, kde budete môcť zavrieť oči a nechať sa unášať do tajomných hlbín hlasmi, zvukmi a spevom desiatok podmorských tvorov. Pre uchovanie hmatateľnej spomienky vám budú k dispozícii dva štýlové fotopoint-y.



Partnerom výstavy je REDOX s.r.o. a Mesto Lučenec.