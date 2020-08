Všetko zlé je na niečo dobré. Aj ľudia, ktorí roky chodievali na dovolenky k moru, teraz prehodnotili situáciu a chystajú sa dovolenkovať doma. A hoci je Slovensko maličké a prejdeme ho krížom-krážom za pár dní, máme tu toľko nádherných miest, ktoré len čakajú na to, aby sme ich objavili a ocenili ich krásu. Pripravili sme pre vás pár praktických rád na cesty, ktoré vám pomôžu ušetriť a zároveň si to užiť na maximum.

Cestujte vlakom

Deti vlaky milujú! Bude to pre ne prázdninový zážitok, ktorý si zapamätajú. Vymeňte auto, v ktorom sa tlačí celá rodina, za komfortné cestovanie vlakom. Môžete si vystrieť nohy, v mnohých vlakoch sa napojiť na internet a pokojne si dať pivko. Z vlaku navyše uvidíte krásy krajiny, ktoré nevidno z diaľnice.

Zo západu na východ za 5 hodín

Hlavnou železničnou tepnou Slovenska je trať z Bratislavy cez Žilinu a Poprad do Košíc (5 až 6 hodín podľa typu vlaku). Vlakom sa dostanete do väčšiny miest a zaujímavých destinácií. Vyhľadajte si vlakové spojenie na Slovakrail.sk alebo sa informujte na telefónnom čísle 18 188 (pri volaniach zo zahraničia +421 244 858 188).

Koľko to stojí?

● Za 100 km v 2. triede zaplatíte približne 5 €.

● Rezervácia miesta (miestenka) stojí 1 € (vlaky IC sú povinne miestenkové a rezervácia miesta je v cene cestovného dokladu).

● Zadarmo cestujú deti a mládež do 15 rokov, študenti do 26 rokov, dôchodcovia do 62 rokov a seniori nad 62 rokov – viac informácií o bezplatnej preprave na Slovakrail.sk.

Zo západu na východ za 5 hodín Zdroj: shutterstock

Kedy ušetríte

Pri kúpe lístka cez internet je na jednorazové cestovné lístky (okrem cestovných dokladov na vlak IC) zľava 5 %. Informujte sa aj o zľavách pre skupinu a o špeciálnych ponukách.

Namiesto mora kemping pri vode

Kempingová pohodička – keď je to len kúsok k vode či do lesa a ráno vás budí štebot vtáčikov. Na Slovensku funguje 30 kempov a 4 záhradné kempy. Mnohé sú pre stany aj karavany. Kempovať môžete pri priehradách, jazerách, pri termálnych kúpaliskách alebo v lese. Ak máte predsudky, že tam budete behať ako divožienka bez tečúcej vody a chodiť na potrebu do latríny, nie je to pravda. Väčšina kempov má toalety, sprchy, kuchynky, elektrické prípojky, dokonca práčky, detské kútiky a pripojenie na internet.

Namiesto mora kemping Zdroj: shutterstock

Nemáte výbavu?

Ak nemáte kempingovú výbavu, všetko sa dá požičať. Mnohé kempy vám prenajmú stan, chatku či mobilný domček. Precestovať Slovensko môžete aj s karavanom či prívesným vozíkom. Ceny prenájmu sa pohybujú asi od 60 € na deň (podľa počtu lôžok) a v karavane máte plnú výbavu – diaľničnú známku, pitnú vodu, propán-butánovú fľašu, vybavenú kuchynku, kempingovú výbavu aj posteľnú bielizeň. Rátajte však ešte s jednorazovým technickým poplatkom a vratnou kauciou.

Namiesto mora kemping Zdroj: shutterstock

Miesta, kde nie sú ceny za služby astronomické

Ak sa chcete vyhnúť masám turistov a astronomickým cenám za služby, vyberajte si lokality, ktoré nie sú také vychytené, ale sú o to krajšie. Slovenskí blogeri odporúčajú napríklad Poloniny, Starú Myjavu, Muránsku planinu či Javorníky.

Zážitková dovolenka na farme alebo ranči

Zážitková dovolenka Zdroj: shutterstock

Ak ste mestský človek a túžite si s rodinou užiť čaro a romantiku vidieka so všetkým, čo k nemu patrí, vyberte si ubytovanie na farme alebo ranči. Agroturistika je teraz veľký hit. Počas pobytu môžete spoznávať alternatívny život v priamom kontakte s prírodou. Môžete sa zapájať do poľnohospodárskych aktivít, užívať si turistiku, cykloturistiku, naučiť sa vyrábať maslo, zbierať bylinky, podojiť kravu či jazdiť na koni. Vidiecke farmy ponúkajú ubytovanie, stravovanie, ale napríklad aj rybolov či ekoturistiku.

Dovolenka na ranči Zdroj: shutterstock

Zvýhodnené vstupné na atrakcie a vstupy do múzeí zadarmo

Sledujte ponuky jednotlivých prevádzkovateľov atrakcií či pamiatok. Určité dni v rámci týždňa sú často lacnejšie, takisto aj časové úseky počas konkrétneho dňa. Výhodnejší lístok môžete kúpiť napríklad v pondelok alebo každý deň po určitej hodine. Deti majú do mnohých prevádzok vstupné zadarmo, prípadne za nižšiu cenu. Múzeá a galérie sú otvorené zdarma každú prvú nedeľu v mesiaci.

Regionálne zľavové karty

Regionálne karty ponúkajú celý rad výhodných a zaujímavých zliav na ubytovanie, vstupy do múzeí, galérií, akvaparkov, zľavy na miestnu dopravu či lanovky, sprievodcovské služby, nákup suvenírov či občerstvenia a mnoho ďalších výhod.

Toto máte zadarmo

● turistika

● zbieranie húb a byliniek mimo chránených území

● pozorovanie nočnej oblohy

● kúpanie sa v niektorých jazerách a v priehradách

Tipy od slovenských cestovateliek a blogerov na super dovolenku

Veronika Šipoš Rosputinská, www.shemakesmetravel.com: Cestujte s partiou

Osobne sa snažím vyhýbať spojeniu „lacné cestovanie“, lebo ťažko objektívne určiť, čo je lacné. Každý má vlastné hranice. Osvojila som si spojenie „za rozumný peniaz“, ktoré používala moja mamka. Snažíme sa cestovať tak, aby sme maximalizovali naše zážitky, ale v rámci rozpočtu, ktorý nás nezruinuje. Tento rok, keď takmer všetci cestujeme doma po Slovensku, sa nám veľmi oplatilo cestovať vo väčšej skupine. Namiesto toho, aby sme vyrazili niekam do hotela sami dvaja s manželom, sme si prenajali celú chatu a vybrali sa na ňu s rodinou. Takto sme si rozdelili náklady a vyšlo nás to omnoho lacnejšie. Namiesto každodenného chodenia do reštaurácií sme si spoločne grilovali na terase, vďaka čomu sme tiež nielen ušetrili, ale aj strávili príjemný čas s najbližšími. Rozdeliť si takto viete aj náklady na dopravu.

Veronika radí cestovať s partiou a deliť si náklady. Zdroj: archív V.Š.R.

Môj objav roka

Tipov na krásne a málo poznané miesta mám viacero. Ak mám vybrať jedno, je to letohrádok Babylon v obci Brodzany neďaleko Topoľčian, o ktorom vie málo ľudí. Je nielen krásny, ale má aj zaujímavú históriu. V Brodzanoch je tiež veľký park a asi by ste nečakali, že v ňom nájdete literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina. Pre mňa je toto miesto objav roka.

Veronikin objav roka je letohrádok Babylon v Brodzanoch. Zdroj: archív V.Š.R.

Milada „Mili“ Konečná, www.milimundo.com: Cestovanie po Slovensku, ktoré veľa nestojí

Už vyše šesť mesiacov sa môj cestovateľský blog MiliMundo sústreďuje predovšetkým na cestovanie po Slovensku. Naša krajina je nádherná a pre cestovateľov ani nemusí byť drahá. Ako cestujem ja, aby ma to veľa nestálo? Predsa nezarábam milióny a drahé hotely si každý víkend dovoliť nemôžem.

● V prvom rade takmer vždy cestujem autom s partiou ľudí a spoločne sa zložíme na náklady na benzín. Naposledy ma doprava na víkendový výlet z Bratislavy do Slovenského raja vyšla 25 eur.

● Ak ide o jednodenné výlety, tak si netreba zabezpečiť ubytovanie. Ak ide o niekoľkodenný výlet, ubytovanie si vždy nájdeme vopred cez rôzne stránky. Naposledy sme v Slovenskom raji našli ubytovanie cez miestnu stránku www.slovenskyraj.sk a chata nás vyšla 25 eur na osobu na dve noci.

● Stravovanie riešime vo forme obložených chlebíkov a upečených rezňov – stará dobrá klasika, ktorú poznám už od detstva. Samozrejme, z času na čas nesmie chýbať nejaká koliba s bryndzovými haluškami.

● V neposlednom rade sa venujem predovšetkým turistike a tá väčšinou na Slovensku nič nestojí.

Socha Ježiša Krista v dedinke Klín na Orave. Zdroj: archív M.K.

Moje odporúčania na výlety po Slovensku

● Via ferrata na Skalke pri Kremnici

● Západné Tatry (Roháčsky vodopád a Roháčske plesá)

● Slovenský raj (Čingov, Tomašovský výhľad, Podlesok, Suchá Belá, Kláštorisko alebo roklina Piecky pri dedinke Hrabušice, Píla)

● Nádherná Orava (Oravský Podzámok, socha Ježiša Krista v dedinke Klín, Podbiel, Zuberec a tak ďalej)