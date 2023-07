Turecká riviéra, ktorú obmývajú vody Stredozemného mora sa tiahne zhruba 100 kilometrov od mesta Antalya až po mesto Alanya. Na jej pobreží sa nachádza viacero stredísk s hotelovými rezortami rôznych kategórii a kvalitnými all inclusive službami za výhodné ceny. Niektorí tu uprednostňujú na pobyt hotelový komplex iba pre dospelých, iní si vyberú práve taký, ktorý je prispôsobený pre rodiny s deťmi, ktoré tu nájdu dokonalé zázemie pre oddych i zábavu. Rezorty majú pekne upravené súkromné pláže so slnečníkmi a lehátkami a užijete si tu aj vodné atrakcie v podobe jázd na obľúbených nafukovacích banánoch, vodných lyžiach či skútroch. Viaceré sa nachádzajú v rozľahlých areáloch plných zelene, disponujú vlastnými menšími akvaparkami s toboganmi, bazénmi rôznej hĺbky, kde sa bezpečne vykúpu aj tie najmenšie deti, detskými kútikmi a animačnými programami. Samozrejmosťou sú celodenne dostupné reštaurácie, cukrárne, kaviarne či bary, kde sa stoly prehýbajú delikatesami miestnej i medzinárodnej kuchyne s množstvom sezónneho ovocia a zeleniny.

Letovisko Belek - raj golfistov a milovníkov zábavy

Okolie hotelových rezortov poskytuje množstvo zaujímavých možností na ďalšie voľnočasové aktivity, či výlety. Riviéra je aj obľúbeným miestom pre hráčov golfu. Ponúka širokú paletu profesionálnych ihrísk pre hráčov všetkých úrovní. Najobľúbenejšie sú bezpochyby golfové rezorty a ihriská v letovisku Belek. Pre rodiny s deťmi a pre milovníkov Disneylandov je v Beleku k dispozícii unikátny zábavný park Land of Legends s množstvom atrakcií. Jeho súčasťou je aj je luxusný hotel, obrovský vodný park s viacerými bazénmi, vodnými atrakciami a so 14 toboganmi, či delfináriom. Milovníci adrenalínu si vychutnajú vzrušujúcu jazdu na obrej 62 metrov vysokej horskej dráhe Hyper Coaster s rýchlosťou až 115 km/hod. Deti si môžu zajazdiť na kolotočoch, zašantiť na lanovej dráhe či zájsť do 5D kina, kde zažijete pôsobivý filmový zážitok so špeciálnymi efektmi vrátane tých vodných. Súčasťou zábavného parku je aj veľká nákupná ulica či 111 metrová vyhliadková veža, z ktorej budete mať celý areál aj s okolím ako na dlani.

Antalya - moderná metropola s historickým rázom

Antalya je hlavným mestom rovnomennej provincie a vstupnou bránou na Tureckú riviéru. Aj keď sa väčšina turistov z tunajšieho letiska ponáhľa rovno do svojho hotela v okolitých letoviskách, mnohí sa sem počas pobytu vrátia, aby spoznali toto moderné turecké mesto. Rušné ulice s obchodmi so svetovými značkami, luxusné reštaurácie či nádherné pláže, dopĺňajú mnohé vzácne historické pamiatky. Centrum starého mesta sa nazýva Kaleici a je dodnes obohnané hradbami. Dominuje mu námestie Republiky s jazdeckou sochou prezidenta Atatürka, zakladateľa moderného Turecka a Flautový minaret z 13.storočia. Hneď vedľa uvidíte mešitu a kamennú Hodinovú vežu. Z rímskych čias sa zachovala unikátna Hadriánova brána s tromi oblúkmi a robustnými mramorovými stĺpmi z roku 130 n.l. Je vstupnou bránou do uličiek starého mesta, ktoré vedú do Starého prístavu, kde kotvia plachetnice a rybárske loďky. Môžete sa tu prejsť až k majáku, ktorý je najfotografovanejším miestom prístavu. Na promenáde nájdete množstvo kaviarní, barov, reštaurácii s teraskami, obchodíky so suvenírmi či umelecké galérie. Len niekoľko metrov od mora stojí kamenná mešita Iskele, do ktorej môžu vojsť aj turisti. Za návštevu stojí aj vychýrené Mestské múzeum, ukrývajúce zbierky z doby kamennej, bronzovej, rímskej a osmanskej. Nevynechajte ani návštevu Antalya Aquarium, jedného z najväčších tunelových akváriových zábavných komplexov na svete. Nachádza sa tu 40 tematických akvárií, kde chovajú zhruba 250 druhov morských živočíchov, ktorým kraľujú žraloky. Na stretnutie s exotickými zvieratami sa môžete tešiť aj v ďalšej časti Antalya Aquarium, tzv. Wildparku, kde je inštalovaných 70 tematických terárií, ktoré sú domovom pavúkov, hadov či jašterov z celého sveta. Z tropického sveta sa po pár krokoch môžete presunúť do studenej zasneženej krajiny s názvom Snežný svet a múzeum ľadu. Nájdete tu sochy vytesané z ľadu, iglu aj snežnú šmykľavku, ktorá poteší deti i dospelých a to najmä počas horúcich letných dní. Ak vás lákajú svetové osobnosti môžete na viaceré z nich natrafiť v ďalšej časti budovy Antalya Aquarium v expozícii s názvom Face 2 Face, teda Tvárou v tvár. Nachádza sa tu múzeum voskových figurín, kde uvidíte viac než 50 podobizní známych ľudí, zo sveta športu, vedy, hudobného a filmového priemyslu či politiky. A na záver návštevy v meste vám odporúčame ísť si pozrieť impozantný vodopád Lower Düden, ktorý je vysoký 50 metrov a jeho vody padajú z mestského brala priamo do Stredozemného mora.

Antické pamiatky v Aspendose a Side

Neďaleko Antalye, v mestečku Aspendos nájdete najlepšie zachovaný rímsky amfiteáter na svete. Od roku 2015 je zapísaný na prestížnom zozname UNESCO. Divadlo postavené pre 15 tisíc návštevníkov v rokoch 160-180 n. l. uchváti aj dnes svojou majestátnosťou nie len milovníkov starovekej histórie, ale aj divadelných nadšencov. Stále má dokonalú akustiku, čo sa využíva pri organizovaní divadelných predstavení, koncertov a ďalších kultúrnych podujatí. Pri amfiteátri sa nachádza aj návštevnícke centrum, v ktorom si môžete pozrieť vykopávky z celého okolia. Jedinečné rímske pamiatky nájdete aj v neďalekom mestečku Side, kde uvidíte antické ruiny Aténinho a Apolónovho chrámu, či amfiteátra z 2. storočia n. l. Okrem toho si tu môžete vychutnať aj nádherné piesočnaté pláže, či navštíviť blízky vodopád Manavgat, ktorý je jedným z najnavštevovanejších v celom Turecku.

Plavba nádherným kaňonom

Ak by ste si radšej ako pamiatky pozreli peknú prírodu, v tom prípade sa vyberte do pohoria Taurus na plavbu po piatej najväčšej tureckej priehrade - Oymapinarskej priehrade so známym Zeleným kaňonom. Je to jeden z mála kaňonov v Turecku, kde ponúkajú plavby výletnými loďami. Počas pokojnej vyše dvojhodinovej plavby sa môžete opaľovať, kochať sa senzačnými výhľadmi na jedinečnú prírodnú scenériu a urobiť si zopár fotiek. Výletná loď vás prevezie zákutiami priehrady so smaragdovo zelenou vodou, kde pokojná atmosféra a prostredie vytvárajú skvelý zážitok. Na viacerých zastávkach si môžete skočiť do krištáľovo čistej vody, zaplávať si a tak sa počas horúcich dní príjemne osviežiť. Počas výletov loďou je pasažierom k dispozícii aj občerstvenie v podobe miestnych špecialít a nápojov.