Bea: Veľkonočnú namiesto vianočnej

Manžel písal esemesku na Vianoce… Odoslal a vtedy prišiel na to, že poslal veľkonočnú. Zazvonil mobil a kamarátka mu vraví: „Ďakujem, si milý. Dobre, že myslíš dopredu, veď neviem, či sa toho dožijem...“

Marcela: Dáš si karfiol?

Vyťukala som manželovo číslo a vysypala na neho: „Ahoj, na večeru bude karfiol. Chceš k nemu hranolčeky alebo zemiakovú kašu, uhorkový šalát alebo tatársku omáčku?“ Z druhej strany sa ozvalo: „Mne je to jedno...“ „Paľko?“ „Nieee, ja som Jozef, ale ten karfiol si na večeru dám.“ Stáva sa. Bolo to 20 rokov dozadu.

Valéria: Nie je Ferko ako Ferko

Mám jeden nezabudnuteľný zážitok s telefonátom. Jedného dňa podliezol náš plot vlčiak od susedov a vbehol do nášho dvora. Keďže som sa bála vyjsť z domu, zdvihla som telefón, aby som vytočila synovca Ferka, majiteľa psa, ktorého som mala uloženého pod menom Ferko, aspoň som sa tak domnievala. V telefóne sa mi však ozval akýsi iný hlas, no v tom pomätení som si neuvedomovala, že to môže byť niekto iný, a vysypala som svoju požiadavku: „Ferko, prosím ťa, zbehni dole, váš pes sa dostal na náš dvor, potrebujem sa dostať z domu, bojím sa vyjsť na dvor…“ Blá, blá, blá. Keď tu na druhej strane telefónu ma zastavil udivený mužský hlas: „Pani, to bude omyl, ja nie som váš synovec Ferko, vy ste sa dovolali zverolekárovi Ferkovi (priezvisko).“ Poviem vám, bola to poriadna facka. Trápnosť na celú dolinu. Nasledovalo vysvetľovanie, ospravedlňovanie, smiech... Náhoda je niekedy poriadne hlúpa.

Nell: Profesorovi napísala "hovno"

Keď som písala e-mail kamarátke, že mi písal profesor, prečo som neprišla na štátnicu. Napísala som: „Bože, čo mu mám napísať? Že som sa hov.. učila?“ A namiesto kamarátky som to odoslala jemu. Odpísal mi, že ďakuje za odpoveď. Tri dni som nespala… Ale potom som obhájila na A.

Vierka: Kde je moja žabka?

Chcela som volať dcére a zavolala som stolárovi, lebo ich mám podobne uložených Mirka-žabka a stolár Mirko Žabka a pýtam sa ho, kde je moja žabka... No zábava, stále sa na tom smejeme, najprv som si myslela, že si robí zo mňa žarty.

Eva: Bál sa, že je jeho

Keď sa mi narodila neter, chcela som poslať jej fotku sestre, no podarilo sa mi to poslať manželovmu známemu. Ten sa vôbec neozval, ale keď s ním môj muž asi po týždni telefonoval, vysvetlil mu, že som mu omylom poslala fotku. On na to vraví: „Chvalabohu, ja už týždeň rozmýšľam, ako to poviem žene.“