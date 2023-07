PREPITNÉ

V niektorých krajinách sa prepitné nedáva. Napríklad v Nórsku by ste mali účet iba zaokrúhliť. Vyššie prepitné sa môže vnímať ako predvádzanie sa. A návštevníci Japonska by mali vedieť, že dávať sprepitné sa považuje za krajne nevhodné a že by mohlo obsluhu dokonca uviesť do rozpakov, pretože vynikajúce služby sú tu samozrejmosťou.

ĽAVOU RUKOU NEJEDZTE!

Ak cestujete po Indii, nejedzte ľavou rukou. Indovia ju totiž používajú výhradne na osobnú hygienu. V Taliansku zase nejedzte ani nepite v blízkosti kostolov, historických pamiatok a verejných budov. V niektorých mestách je to dokonca protizákonné. Nikdy by ste nemali nosiť jedlo ani do miest, kde sa konajú bohoslužby, a vyhnite sa tomu, aby ste si vo vnútri upíjali z fľaše s vodou.