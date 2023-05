Sám sa fotiť mobilom? Kto by to nevyskúšal. Autoportréty, lebo presne to sú fotografie selfie, sú podľa psychológov sebaprezentáciou – dôležitým aspektom identity. To, ako sa obliekame a štylizujeme pred svetom, o nás veľa prezrádza.

Halfie

Ak si odfotíte len polovicu tváre, chcete pôsobiť trochu tajomne. Alebo chcete skryť nejaký nedostatok.

Healthie

Fotografie pri športových aktivitách? Nechcete byť škaredou, robíte všetko pre svoje zdravie.

Shelfie

Odvodené od slova shelf – polica. Ak máte za sebou zátišie, policu, rozhodujúce je, čo je na nej. Je to polička s knihami? Som múdra knihomoľka. Alebo kuchynská polica? Viem dobre variť.

Starselfie

Rýchla fotka s celebritou? Tu na kvalite nezáleží, lebo hovoríš, že rád snívaš o inom svete. Možno by bolo vhodné dať svojmu životu viac toho hviezdneho lesku.

Belfie

Fotografie tela (body)? Presviedčate druhých, že vám nechýba sebavedomie.

Touriselfie

Stojíte pred pamiatkou či na kopci? Ešte aj na miestach potrebujete potvrdenie od ostatných. Radšej si užívajte tie chvíle!

Fotiť sa na pekných miestach, ktoré navštívime, znamená, že stále hľadáme potvrdenie samých seba. Zdroj: Shutterstock

Pred zrkadlom

Stojíte pred zrkadlom a fotíte sa? Prehnane oceňujete svoj vzhľad a oblečenie.

Skupinová selfie

Na jednom zábere sa k sebe túli viacero osôb. Ukazujeme, že máme veľa priateľov a sme zábavné.

Selfie pre dušu

Spadajú tam aj partnerské selfie či s domácim miláčikom. Keď ukazujeme túlenie a lásku, túžime rozšíriť medzi ľudí, že sme dobrý človek a máme dušu.

Normálna selfie

Fotografia s natiahnutou rukou prezrádza, že sa zaujímate o trendy. Hovoríte druhým, že ste síce dospelá, ale stále šik a fit.