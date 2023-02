Sny nás dokážu preniesť do ďalekých krajín, ktoré sú často plné záhadných svetov, inokedy zhmotnia túžby alebo počas nich vyplávajú na povrch potlačované strachy a obavy. Kým niekedy by sme sa najradšej rýchlo prebudili, inokedy zas zostali v sne čo najdlhšie a užívali si príjemné pocity s ním spojené. Dá sa to však vôbec?

Sú nápomocné

Hoci sa to na prvé počutie môže zdať ako niečo nereálne, v skutočnosti naozaj dokážeme sny nielen ovplyvniť, ale aj s nimi pracovať a urobiť z nich účinnú pomôcku pri práci na sebe a osobnom rozvoji. Lepšou starostlivosťou o psychiku dokážete dokonca predísť nočným morám. Zvyčajne býva v snoch ukryté riešenie našich problémov. Ak budete sledovať svoje sny dlhodobejšie, všimnete si, že v nich je niečo, čo tam vlastne nepatrí, a to je istá stopa, ktorú treba nasledovať a pochopiť.

Zdroj: Shutterstock

Aký je to lucidný sen?

Podľa niektorých odhadov až 95 percent snov si nepamätáme. Ale sú tu i sny, ktoré sú vedomé, teda lucidné. Čo to znamená? V nich si uvedomíme, že sa nachádzame v sne. Väčšinou nás totiž mozog vie šikovne oklamať a my si myslíme, že počas sna sme v realite. Až keď sa zobudíme, prichádza skutočnosť, že to bol len nereálny sen. Na druhej strane, lucidný sen je taký, v ktorom zistíte, že snívate, a dokážete ho do určitej miery kontrolovať. Tí, ktorí si dokážu osvojiť schopnosť lucidného snívania, dokážu zasahovať do sna po­dľa vlastného želania.

Zdroj: Shutterstock

Všetko je dovolené

V lucidnom sne je možné čokoľvek, lietať, cestovať do vesmíru, dýchať pod vodou, mať nadprirodzené vlastnosti. Zároveň vďaka nemu môžete odbúrať zlé sny, ale aj nespracované traumy a podvedomé strachy tým, že ich tam bezpečne znovu prežijete. Vedomý sen vám dáva možnosť pochopiť podvedomý význam vlastných snov, ktoré často bývajú odrazom udalostí v reálnom živote.