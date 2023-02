Guilty pleasure je v angličtine fráza či označenie hriešneho potešenia alebo potešenia s pocitom viny. Hoci sa nedá doslovne preložiť, všetky rozumieme, čo znamená mať nejaký svoj malý hriech. Sú to radosti, za ktoré sa tak trochu hanbíme a veľmi sa nimi nechválime. Skôr si to tak potajme užívame.

Prečo pocity viny?

Vinné sa cítime z vecí, o ktorých sa všeobecne myslí, že sa nemajú robiť, sú nevhodné, nezdravé a podobne... Ale nás to predsa teší. Prečo? Lebo sa objavuje naše vnútorné dieťa. To dieťa, ktoré stvára neplechu, občas nepočúva a bezstarostne si dopraje hru či niečo, čo je v dospelom svete už neprípustné. A to posunutie hranice v dospelosti, vykročenie z noriem je pre nás lákavé, prináša dokonca úľavu, keď si to dovolíme.

Ak oddychujete s pocitom viny, veľmi si neoddýchnete. Keď už, tak oddychujte naplno a bez výčitiek. Zdroj: Shutterstock

Musí mať oddych zmysel?

Psychológovia tvrdia, že pocit previnenia vzniká z toho, že s oddychom máme spojenú produktivitu. Aj pri oddychu musíme byť produktívni, musí dávať zmysel, takže sme si oddych rozdelili na dobrý a zlý. Ale ak vás niečo teší, tak si to doprajte. Na tom nie je nič zlé. Ak sa vám páči nejaká televízna relácia, ktorá vás nijako nevzdeláva, neurobí vás múdrejšími, ale napríklad vás rozosmeje alebo poteší, tak je to pre vaše duševné zdravie veľmi prospešné. Často nám takéto nedovolené potešenie pomáha zvládnuť nechcené povinnosti. Je to spôsob, ako zmierniť stres, a niekedy aj dobrá motivácia.

Kedy je problém

Ak svoju prácu a povinnosti odkladáte čoraz častejšie a radšej pozeráte seriály alebo sa hráte hry, to už je prokrastinácia, teda odkladanie vecí na neskôr. Musíte sa z času na čas opýtať: Cítite inšpiráciu a motiváciu pokračovať vo svojej práci po tom, čo ste robili niečo nezmyselne príjemné, alebo sa cítite viac vyčerpané a neproduktívne? Ak máte pocit, že vám to robí viac škody ako úžitku, je načase, aby ste tomu venovali pozornosť.

Ako ich rozdeľujeme

Tieto potešenia sú dvojaké:

1. Pre telo

Napríklad jedlo, väčšinou všeobecne nazývané ako nezdravé, čipsy, hamburgery, sladkosti, malinovky – cítite sa zle z dôvodu, že ste presvedčené, že si škodíte.

2. Pre myseľ

Ide o veci, ktoré vás bavia na sociálnych sieťach, v televízii, čiže spadajú pod zábavný priemysel. Nejde o pocit viny zvonka, z tlaku okolia a všeobecnej mienky, ale aj o vaše vnútorné presvedčenia, že musíte žiť a myslieť v súlade s vašou osobnosťou, s vierou v to, kým si myslíte, že ste. Napríklad, ak ste klasickou speváčkou, tak sa predpokladá, že počúvate a oceňujete klasickú hudbu, ale vy pritom milujete rock alebo pop, lebo vás robí šťastnejšou. Vtedy ste iná na verejnosti a iná, keď ste sama.

Výskum potvrdzuje, že najlepšie je zamerať sa na výhody potešenia namiesto pocitu viny. Ak ste šťastnejšia, môžete robiť lepšie a zdravšie životné rozhodnutia. Zdroj: Shutterstock

Čo robiť

Ak spájate to, čo vás teší, s pocitom viny, budete mať menšiu sebakontrolu. Ak držíte diétu a máte zlý pocit z tučných jedál, budete mať problém schudnúť. Ale ak sa na „nezdravé“ jedlo budete pozerať s nadšením, s tým, že vám to občas pomáha vypnúť, potešiť, užívať si, nakoniec aj skôr schudnete a dostanete svoju váhu pod kontrolu. A prečo je to tak? Lebo výskum potvrdzuje, že najlepšie je zamerať sa na výhody potešenia namiesto pocitu viny. Ak ste šťastnejšia, môžete robiť lepšie a zdravšie životné rozhodnutia.