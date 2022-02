S koronavírusom bojujeme už takmer dva roky, no mnohí ľudia doteraz nevedia, čo majú robiť, keď im vyjde pozitívny test a tápajú, ako sa doma liečiť. Andrea Kalavská, ktorá sa po odchode z ministerstva, vrátila k povolaniu lekárky, radí, čo by vám doma nemalo chýbať. Jednoduchý prístroj zoženiete v lekárni, môže vám zachrániť život, píše Pluska.

S omikronom sa podľa odborníkovo pár dní, prípadne týždňov stretneme všetci. Je síce infekčnejší, ale zdá sa, že jeho priebeh je miernejší. Väčšina infikovaných ochorenie zvládne s domácou liečbou. Pacienti by si mali všímať najmä to, či dokážu prijímať jedlo, tekutiny, či sa zadýchavajú už pri chôdzi alebo bežnom rozprávaní. Základným opatrením by malo byť aj pravidelné sledovanie telesnej teploty, tlaku krvi a pulzu.

Lekára by ste mali kontaktovať hneď ako sa dozviete pozitívny výsledok testu. Kedy ale zavolať záchranku? Napovie vám jednoduchý prístroj, ktorí mnohí Slováci stále nemajú v lekárničke. „Je vhodné si kúpiť pulzný oxymeter, ktorý meria saturáciu kyslíkom, teda okysličenie organizmu. Spozornieť by ste mali, keď saturácia klesne pod 95 a pod 90 by ste už určite mali volať záchranku alebo kontaktovať lekára,“ radí lekárka Kalavská.

Kalavská radí ako prevenciu užívať zinok, vitamín D, vitamín C a imunoglukán. Pri chorobe predpisovala pacientom antivirotiká izoprinozín, antibiotiká sumamed, protizápalový liek kolchicín či clexane na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Na čo pulzný oxymeter slúži?

Pulzný oxymeter slúži na meranie saturácie kyslíka a na meranie tepu. Používaie je jednoduché. Treba si ho nasadiť na prst a už o pár sekúnd zisíte, na čom ste. Saturáciu by ste si mali merať aspoň 3x za deň, napríklad ráno, na obed, večer. Oxymeter zoženiete v lekárni, jeho cena sa pohybuje okolo 20 eur.

