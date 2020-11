Tráviaci systém sa spomaľuje každých 10 rokov. Čím ste staršie, o to viac zoštíhľujúcich návykov by ste mali zahrnúť do svojho života. Ak máte 20 a viac rokov, zoberte si k srdcu jeden „štíhly“ tip na ráno, obed a večer. Keď máte nad 30, zaraďte po dva tipy, nad 40 po tri a nad 50 po štyri. Aby ste mali v každom veku postavičku ako lusk!

Štíhla postava znamená aj lepšiu kvalitu zdravia. Zdroj: Shutterstock