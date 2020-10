Odborník na vzťahy Michael McNutty tvrdí, že myšlienka na rozvod neprichádza len tak zo dňa na deň. Je to posledný krok dlhého procesu, kedy už dvojica nevidí inú možnosť, ako vyriešiť svoj životný problém - nespokojnosť so vzťahom, dlhodobé nenapĺňanie vzájomných potrieb, smútok, trápenie...

Istý čas trvá, kým vzťah úplne stroskotá, ale treba si všímať už prvé varovné príznaky. Ak o milovaného partnera nechcete prísť, tvrdou prácou sa dá veľa zachrániť! Na toto si dajte pozor:

Neustála negativita

Ak sa sústreďujete len na to zlé, budete sa s partnerom stále častejšie hádať. Kritika a konflikty vytvárajú obrovskú kopu negativity, ktorá sa vám prilepí na nohy a už ju nebudete vedieť odstrániť.

Vážne nezhody

Ak sa neviete v ničom zhodnúť, vaše predstavy sa nikde nestretávajú, tak je asi najvyšší čas hľadať iné spôsoby komunikácie. Správne zvolený odborník by vám to vedel uľahčiť. Ukáže vám, ako sa viete otvorene porozprávať o svojich odlišných potrebách bez toho, aby ste si hneď skočili do vlasov.

Všímate si stále viac zlých vlastností

Po dlhom čase strávenom spolu to už môže byť pre dvojice duševne náročné: vtedy si obaja oveľa viac všímajú zlozvyky toho druhého. A vedia ich vytočiť až do biela. Práve v tomto období sa oplatí tráviť viac času oddelene, myslieť na vlastné záľuby, skontaktovať sa so starými priateľmi, nájsť si priestor pre seba a realizovať sa v ňom. Viete tak efektívne dobiť baterky a sivá každodennosť vo vzťahu bude oveľa znesiteľnejšia.

Uzavretosť

Na tento signál si dajte naozaj pozor. Ak sa partner začína uzatvárať do seba, neustále sa bráni, je nemožné s ním riešiť problémy, o čomkoľvek komunikovať, tak je to naozaj zlé. Vyberte si kompromis a zmierte sa s tým, že nemáte vždy pravdu iba vy. Snažte sa zostať s partnerom v jednom tíme, nehrajte jeden proti druhému, to nikam nevedie.

Partner sa o vás už nezaujíma

Je mu jedno, čo robíte, o čom snívate, čo plánujete, čo prežívate? Snažte sa nájsť v spoločnom živote veci, ktoré máte obaja radi, ktoré vás zaujímajú. Spoločné záujmy vás opäť zblížia. Zažite niečo nové, choďte niekam von, dajte si nezvyčajné rande, vybehnite do hôr, choďte sa kúpať... Smejte sa ako kedysi!

Osamelosť

Po istom čase sa stáva, že sa vo vzťahu cítime osamelo. Aj vy to určite poznáte. Máte nejaký problém a partnerovi o tom nepoviete, dusíte to v sebe, potajomky plačete v kúpeľni a pred ním sa tvárite, že je všetko v poriadku? Tento stav prichádza vtedy, keď sa spolu zmiešajú všetky varovné signály uvedené v zozname vyššie. Vtedy je už naozaj najvyšší čas zakročiť, inak váš vzťah nemá budúcnosť. Možno máte pocit, že predsa len nie ste pre seba stvorení a bolo by vám lepšie s niekým iným. Ak máte pocit, že by vám pomohol odborník, najneskôr v tejto fáze ho určite vyhľadajte. Ešte stále môžete váš vzťah zachrániť.