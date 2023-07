Vedeli ste však, že behu treba prispôsobiť aj stravovanie? Než sa pustíte do úpravy jedálneho lístka, oplatí sa zamyslieť nad tým, ako vyzerá váš bežný deň. O koľkej vstávate, kedy chodíte spať, kedy trénujete a zvyčajne jedávate. Pokúste sa naplánovať začiatok bežeckého tréningu dve až tri hodiny po jedle a jeho koniec asi hodinu pred hlavným jedlom. Budete mať energiu na tréning aj istotu, že jedlo vášmu telu po behu zaistí dostatočnú regeneráciu.

Beh dokáže byť návykový. Zdroj: Shutterstock

Bežecké raňajky

Ak máte pred tréningom dosť času na raňajky, skúste niektoré z týchto jedál. Sú ľahko stráviteľné, jednoduché na prípravu a pritom dodajú energiu. Raňajky môžu byť slané, ale aj sladké. Telo prijaté kalórie využije pri tréningu. Ak ráno nestíhate, dajte si aspoň banán, kokteil z rastlinného mlieka s čerstvým ovocím a lyžicou ovsených vločiek či plátok hriankového chleba s arašidovým maslom. Po takýchto mikroraňajkách môžete vybehnúť už o 15 minút, a to bez toho, aby vás jedlo pri behu ťažilo. Poriadne raňajky si potom užite, až keď sa vrátite z behu.

Ovsená kaša s rozmarínovými malinami a tvarohom

1 porcia: 5 PL ovsených vločiek, 1 hrnček malín, 1 PL medu, trocha rozmarínu, asi 1/4 balenia mäkkého polotučného tvarohu, 1/2 hrnčeka polotučného alebo rastlinného mlieka

Vločky zalejeme horúcim mliekom alebo vodou a necháme 15 minút odstáť. V hrnčeku rozpustíme trocha medu, pridáme rozmarín a dve tretiny malín. Premiešame a stiahneme. Ovsenú kašu naložíme na tanier, posypeme tvarohom, prelejeme malinovo-rozmarínovou zmesou a ozdobíme čerstvými malinami.

Zemiaková tortila

Zemiaková tortila Zdroj: Shutterstock

1 porcia: 1 uvarený zemiak, 1 vajce, 1 bielok, 1 veľká hrsť špenátu, 1 PL pažítky, 2 PL gréckeho alebo polotučného jogurtu, 1 PL olivového oleja, soľ, mleté čierne korenie

Zemiak nakrájame na plátky. Vajcia s bielkom vyšľaháme, osolíme, okoreníme. Na menšej panvici rozpálime olej a na dno poukladáme zemiakové plátky. Pridáme špenát a všetko zalejeme vajcovou zmesou. Smažíme na miernom ohni, až kým nezačne horná vrstva tuhnúť. Pomocou taniera placku obrátime a opečieme aj z druhej strany. Hotovú tortilu dáme na tanier, prelejeme rozmiešaným jogurtom a posypeme pažítkou.

Ľahké jedlá po tréningu

Tieto jednoduché jedlá si môžete dať po tréningu, keď dobeháte. Nezaťažia váš tráviaci trakt, a keď si granolu pripravíte do zásoby, máte rýchlu desiatu vždy na dosah.

Omeleta s parmskou šunkou

1 porcia: 2 vajcia, 3 PL polotučného mlieka, 1 PL olivového oleja, soľ, 45 g parmskej šunky, 4 PL syra pecorino, 4 cherry paradajky, hrsť šalátu

Vajcia, mlieko a soľ vymiešame. Na panvici rozpálime olivový olej. Nalejeme vaječnú zmes a pridáme paradajky nakrájané na polovice. Opekáme na miernom ohni. Len čo začnú okraje tuhnúť, opatrne podoberieme naberačkou. Škrabkou si pripravíme tenké plátky syra. Dáme na povrch omelety, pridáme parmskú šunku a ešte chvíľu opekáme. Podávame so šalátom.

Čokoládová granola

Čokoládová granola Zdroj: Shutterstock

6 porcií: 2 hrnčeky ovsených vločiek, 10 PL čakankového sirupu, 6 PL kokosového oleja, 1/2 hrnčeka strúhaného kokosu, 1 PL kakaa, 1 hrnček orechov alebo semienok, 1 hrsť hrozienok alebo brusníc, 100 g kvalitnej horkej čokolády, 1/2 ČL morskej soli

Na panvici rozohrejeme kokosový olej so sirupom a dôkladne premiešame. Prisypeme vločky, strúhaný kokos, nasekané orechy či semienka. Odstavíme a pridáme kakao, nastrúhanú alebo nasekanú čokoládu a soľ. Všetko dôkladne premiešame. Plech vyložíme papierom na pečenie, vsypeme vločky a pečieme pri teplote 160 °C asi 25 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Zamiešame hrozienka alebo brusnice a podávame s bielym jogurtom.

Obed po tréningu

Hodinu po behu by malo nasledovať plnohodnotné jedlo. Jeho zloženie záleží na náročnosti tréningu. Ak ste absolvovali regeneračný beh s nízkou intenzitou a snažíte sa schudnúť, dajte si tieto jedlá bez sacharidových príloh. Doplňte bielkoviny, ktoré opravujú poškodené svalové vlákna, a vlákninu v podobe zeleniny. Po intenzívnejšom tréningu si určite doprajte aj sacharidovú prílohu. Je potrebná na doplnenie zásob svalového glykogénu. Na sacharidy nezabúdajte ani v prípade obeda. Popoludní by vám inak mohla chýbať energia a vám by sa žiadalo maškrtiť.

Grilovaný losos s javorovým sirupom

2 porcie: 2 kúsky lososa, 1 PL dijonskej horčice, 1 PL javorového sirupu, šťava z 1/2 citróna, štipka sušeného cesnaku, soľ

Lososa položíme na pekáč vystlaný papierom na pečenie. V malej miske zmiešame horčicu, sirup, citrónovú šťavu aj sušený cesnak. Lososa jemne osolíme a potrieme pripravenou zmesou. Grilujeme asi 8 minút a podávame s varenými zemiakmi a so zeleninou na pare, prípadne so šalátom.

Kura so šampiňónmi

Kura so šampiňónmi Zdroj: Shutterstock

2 porcie: 1 až 2 PL olivového oleja, 2 kuracie prsia bez kože, 1/2 cibule, 150 ml bieleho vína, 100 g šampiňónov, 30 g nastrúhaného ementálu, 1 strúčik cesnaku, 1 ČL tymianu

Na panvici rozohrejeme olej, pridáme prsia, nasekanú cibuľu aj cesnak. Päť minút restujeme. Asi v polovici varenia prsia otočíme. Pridáme šampiňóny, tymian a všetko zalejeme vínom. Zakryjeme pokrievkou a dusíme 10 až 15 minút. Posypeme syrom, prikryjeme pokrievkou a dusíme, kým sa syr neroztečie. Podávame s hnedou ryžou a listovým šalátom.

Počas dlhého behu

Počas kratších pretekov je najdôležitejšie predísť dehydratácii, a tak si dávajte pozor najmä na pitný režim. Na „občerstvovačkách“ na vás bude čakať voda a iontový hypotonický nápoj. Ak však bežíte polmaratón, treba myslieť aj na príjem ľahko stráviteľnej stravy bohatej na jednoduché cukry. S predlžujúcim sa časom záťaže pridávame aj na strave s tým, že jej glykemický index by mal, naopak, klesať. Počas pretekov neexperimentujte a dávajte si len to, čo ste si vopred odskúšali na tréningu.

Ryžové koláčiky

Ryžové koláčiky Zdroj: Shutterstock

1 porcia: 1/2 šálky jazmínovej ryže, 1 šálka vody, soľ, 1/2 šálky uvarenej tekvice, 2 PL nasekaných datlí, 1 PL nasekaných pekanových orechov, 1 PL hrozienok, 1 ČL korenia karí, 1 PL cukru

Ryžu uvaríme v osolenej vode po­dľa návodu na obale. Nakrájame tekvicu na malé kocky a datle a orechy nasekáme. Ryžu necháme ešte trocha dôjsť pod pokrievkou, potom do nej zamiešame ostatné suroviny. Zo zmesi formujeme guľky alebo dukátiky, poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a dáme piecť pri teplote 200 °C asi na 15 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť. Skladujeme v chladničke a na beh si ich zabalíme do fólie alebo alobalu.