Aj keď sa hovorí, že problémy s hmotnosťou prichádzajú až po štyridsiatke, niektoré ženy začínajú priberať už skôr. Čo teda robiť, ak si chcete aj po tridsiatke udržať štíhlu postavu?

Skutočne kritickým obdobím pre našu váhu je štyridsiatka, ale čo už, prvé lámanie chleba prichádza už o dosť skôr. Niekto začne priberať už v tridsiatke, pretože zmení štýl života, narodia sa mu deti, začne pracovať v kancelárii a podobne. Chcete, aby sa vaša postava nezmenila? Potom pre to musíte niečo robiť!

Ako si udržať postavu? Zdroj: Shutterstock

1. Denne uberte 500 kilojoulov, pomôže to

Toto je fakt, s ktorým nezostane než sa zmieriť. V porovnaní s tým, keď ste mali dvadsať, je váš metabolizmus pomalší o päťsto kilojoulov denne. To je zhruba jedno väčšie jablko alebo rožok. Ak budete jesť stále rovnako, budete mať za dva mesiace aj kilo navyše, za rok to pokojne urobí aj päť kíl. Nie, neznamená to, že musíte hneď začať držať diétu, omnoho lepšie bude, keď zvýšite energetický výdaj.

2. Nechudnite sama, choďte do toho s partnerom

Nemusíte panikáriť sama, že vaša váha už nie je to, čo bola. Možno ju ešte máte, ale už sa vám tu a tam uloží tukový vankúšik, čo ste doteraz nepoznali. Muži na tom po tridsiatke nie sú lepšie, a preto sa ich tiež oplatí zapojiť ich do boja o udržanie váhy. Práve teraz máte šancu spoločne zmeniť životný štýl na zdravší, zaradiť viac zeleniny a vôbec diétnejších pokrmov, prípadne spolu môžete začať športovať.

Ako si udržať postavu? Zdroj: Shutterstock

3. Musíte si vybudovať svaly

Cvičenie alebo akýkoľvek pravidelný pohyb sú dôležité nielen kvôli tomu, že vďaka nim okamžite spálite prijatú energiu. Ešte dôležitejší je fakt, že si vďaka tomu vybudujete svalovú hmotu, z ktorej môžete ťažiť ďalších desať rokov, kedy vďaka nej bude váš metabolizmus spomaľovať svoju rýchlosť menej, než keby ste tomu nechali voľný priebeh.

Ako si udržať postavu? Zdroj: Shutterstock

4. Stavte na brokolicu a čínsku kapustu

Samozrejme postava sa začne viac meniť až po štyridsiatke, ale aj teraz sa už môže pomaly prejavovať vplyv mierneho poklesu hladiny estrogénu. Tento vplyv môžete skúsiť zmierniť tým, že si budete dopriavať hlúbovitú zeleninu, ako sú napríklad brokolica alebo čínska kapusta.

Ako si udržať postavu? Zdroj: Shutterstock

5. Naučte sa jesť celozrnné potraviny

Zabudnite na to, že müsli je zdravé, pretože sú to cereálie. A skôr, než s panikou zistíte, že by ste nemali jesť žiadne pečivo, začnite jesť to skutočne celozrnné. A tiež ryžu naturál alebo cestoviny, aj keď u nich si radšej nedávajte veľké porcie.

6. Nevyhovárajte sa na tehotenstvo

Mnoho žien medzi tridsiatkou a štyridsiatkou priberie, pretože otehotnie a porodí dieťa. Čím sú staršie, tým vyššie je riziko, že sa kíl nabratých počas gravidity nezbavia. Mali by ste pribrať maximálne 11 až 16 kíl a potom sa ich v primeranom tempe zbaviť. Rozhodne to neberte ako zámienku prečo jesť za dvoch.

Ako si udržať postavu? Zdroj: Shutterstock

7. Hlavne žiadnu hladovku!

Najneskôr v tridsiatke prestaňte s rôznymi bleskovými diétami. Tiež sa nepokúšajte zhodiť tým, že sa zásadne obmedzíte v jedle.