Ako bojovať s NESPAVOSŤOU? Pomôcť vám môžu aj bylinky: Prírodní bojovníci proti nespavosti

Sem-tam sa stane každému, že sa mu nedarí zaspať ani po prečítaní polovice knihy, vylúštení krížovky, vypití teplého mlieka či počítaní ovečiek. Vážny problém nastáva vtedy, keď sa vaša nespavosť často vracia alebo trvá dlhodobo. Insomnia je nebezpečná, a preto ju treba riešiť s odborníkom. Ale krátkodobé či prechodné problémy môžete skúsiť riešiť doma a prírodne.

Bylinkové čaje

Pred nočným odpočinkom by sa malo telo upokojiť. Ak ste po celom dni v strese či pociťujete napätie, doprajte si teplý bylinkový čaj, ktorý v pokoji vychutnáte. Ideálne urobíte, ak si pripravíte čaj z valeriány lekárskej, alchemilky, hlohu, harmančeka, medovky, mučenky či ľubovníka. Zlepšujú kvalitu spánku a upokojujú nervový systém.



Čaj pre pokojný spánok z alchemilky obyčajnej

Tri čajové lyžičky alchemilky zalejte 400 ml vriacej vody a nechajte lúhovať 20 minút. Následne vypite ešte teplý čaj. Najlepšie je piť ho dvakrát denne po 2 až 2,5 dl, a to ešte pred raňajkami a večer počas jedného až troch mesiacov.

Čaj proti nespavosti z hlohu obyčajného

Zalejte dve čajové lyžičky sušených kvetov hlohu 250 ml vriacej vody a nechajte 15 minút lúhovať. Tento čaj pite po dúškoch dva- až trikrát denne.



Sirup z borievky na zlepšenie kvality spánku

Približne 500 g vysušených zrelých borievok roztlačte a nechajte cez noc odstáť. Na druhý deň ráno šťavu preceďte cez gázu. Následne pridajte 500 g cukru, liter citrónovej šťavy a nechajte jeden deň odležať pri izbovej teplote. Potom už môžete sirup nafľaškovať. Borievkový sirup skladujte v chladničke, kde vám vydrží dva až štyri týždne. Môžete ho i sterilizovať, čím jeho trvácnosť predĺžite. Sirup je vhodné pridávať do smoothie, raňajkovej kaše, čaju alebo aj ovocných šalátov. Skvelo upokojuje nervový systém a pripraví vás na dobrý spánok.

Horúci kúpeľ

Napustiť vaňu plnú teplej vody je dobré nielen na prehriatie organizmu, ale aj na dôkladné uvoľnenie tela. Niekedy je kúpeľ pred spaním účinnejší ako bylinkový čaj.



Kúpeľ s cédrovou silicou

Napustite si vodu s teplotou približne 37 °C, pridajte do nej asi 9 kvapiek silice a premiešajte. V kúpeli však zotrvajte maximálne 20 minút. Pri vstupe do vane vám časť silice zostane na pokožke, časť sa vyparí, čím sa dostáva do pľúc. Kúpeľ má upokojujúce účinky na organizmus.



Kúpeľ s borievkou obyčajnou

Asi 150 g sušenej a 3 hrnčeky čerstvej borievky vložte do hrnca a zalejte 1 500 ml vody. Spolu povarte 5 minút, potom nechajte lúhovať približne 15 minút. Tento odvar sceďte a následne už vlejte do teplého kúpeľa.

Upokojujúca vôňa

Na privodenie sladkého spánku sú skvelé i esenciálne oleje s obsahom levandule, harmančeka, eukalyptu, medovky, santalového dreva alebo majoránu. Môžete ich pridať napríklad do vonných svietnikov. Dnes existujú aj matrace obohatené o vôňu éterických olejov. Tie sa nachádzajú buď v matracových penách, alebo aj v poťahoch. Pri nespavosti je účinná aj arómoterapia z cédrového dreva, pretože zmierňuje napätie aj úzkosť a tým pomáha dosiahnuť regeneračný a nepretržitý spánok.



Zmes do difúzora

Zmiešajte všetky ingrediencie, a to 1 kvapku bergamotu, 1 kvapku levandule, 1 kvapku pačuli, 1 kvapku ylang-ylangu.



Tinktúry

Pri dlhšom užívaní pomáhajú proti nespavosti a prispievajú k zlepšeniu kvality spánku a ľahšiemu priebehu zaspávania.



Tinktúra z lístkov benediktu lekárskeho

Zalejte jeden diel suchých rozdrvených lístkov benediktu lekárskeho jedným dielom alkoholu a ôsmimi dielmi vody. Potom poriadne premiešajte a nechajte macerovať aspoň 14 dní. Po uplynutí času prefiltrujte cez gázu do fľaše z tmavého skla. V prípade nespavosti pite tinktúru raz denne, ideálne večer, 2 cl pred spaním.



Tinktúra z hlohu obyčajného

Kvety s mladými lístkami hlohu poriadne umyte a nechajte voľne vysušiť. Potom ich rozdrvte v mažiariku a vložte do fľaše. Následne nalejte do fľašky 40-percentný alkohol tesne nad povrch lístkov. Nechajte lúhovať na tmavom mieste dva až tri týždne, nezabudnite však v priebehu dňa fľašu pretrepať. Po uplynutí času lúhovania tinktúru sceďte cez gázu a skladujte v dobre uzatvárateľnej nádobe. Užívajte 20 až 30 kvapiek trikrát denne.

Aj toto pomáha

Pred spaním skúste popremýšľať a sama sebe povedať aspoň tri veci, za ktoré sa môžete pochváliť, že ste ich počas uplynulého dňa stihli, zvládli, prekonali.

Toto premýšľanie má mať hodnotiaci charakter.

hodnoťte, ako ste sa popasovali s prekážkami a priblížili k svojim týždenným alebo mesačným cieľom. Nepremýšľajte však nad tým, čo ste nestihli, ale chváľte sa a buďte pozitívna.